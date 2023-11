V mosteckém Centralu se slavnostně rozsvítí strom, zazpívat přijede Marian Vojtko

V obchodním centru Central se 10. listopadu v 17 hodin slavnostně rozsvítí vánoční strom. Novinkou letošního roku je koncert známého slovenského zpěváka. Redakci se podařilo zjistit, že tajemným hostem bude Mariana Vojtko.

„V den rozsvícení vánočního stromu si u nás v Centralu přijdou na své děti i dospělí. Pro nejmenší jsme připravili show vánočních ozdob, což je vtipná produkce plná tance a neskutečných hlášek o tom, jak těžké je být vánoční ozdobou,“ sdělil Martin Malý, ředitel marketingu a komunikace společnosti EPG, která je vlastníkem centra. První část animačního programu proběhne od 16 do 16.25 hodin. Poté od 16.30 do 16.55 hodin následuje koncert Mariana Vojtka a v 17 rozsvítí mostecký primátor Marek Hrvol vánoční strom. Od 17.10 do 17.35 hodin bude pokračovat druhá část animačního programu a od 17.40 do 18 hodin se mohou návštěvníci těšit na taneční vystoupení mostecké ZUŠ F.L. Gassmanna. Od 18 do18.30 hodin proběhne třetí část animačního programu. Součástí předvánoční akce bude (s aplikací Centralu zdarma) workshop slepování lineckého cukroví, malování na obličej, svařák či dětský punč. Chybět nebudou taneční workshopy a tematické soutěže.

S rozsvícením stromu předvánoční a vánoční čas v Centralu nekončí. „V plánu je mikulášská nadílka a vánoční loterie. Naši návštěvníci, malí i ti velcí se určitě mají v době adventu a vánočních svátků na co těšit,“ prozradil Martin Malý.