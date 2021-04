V neděli 4. dubna čeká mostecké házenkářky po delší době ligové utkání.

Naposledy si MOL ligu zahrály 20. února. Návrat po více než měsíční pauze bude o to zajímavější, že Černí andělé na domácím hřišti přivítají tým Michalovců. Zápas DHK Baník Most proti Iuventě Michalovce se hraje v mostecké sportovní hale od 18 hodin. Zápas se hraje bez diváků, online přenos by měl být k vidění na webu TVCOM.