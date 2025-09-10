V pátek 12.9. a v sobotu 13.9. proběhne Mostecká slavnost, jak se na ní dostanete?

Pro dopravu na Mostecké slavnosti v pátek 12. 9. a v sobotu 13. 9. můžete na Mosteckou slavnost ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie využít standardní linky MHD 16 a 30 nebo tři posilové linky, které jsme pro Vás ve spolupráci s městem Most připravili.
Posilové linky jsou tři a jsou označeny M1, M2 a M3.
Trasa linky M1:
Dopravní podnik – Čs. mládeže – 1.náměstí – OD PRIOR – Sportovní hala – Zimní stadion – RICO a zpět.
Trasa linky M2:
Dopravní podnik – Zd. Štěpánka – Kahan – 14.ZŠ – Sukova bl.558 – Krym – Pod Lajsníkem – Rudolická – TESCO – Zimní stadion – RICO a zpět.
Trasa linka M3 (linka je polookružní):
RICO – Muzeum – Gymnázium – Zahražany – Široký vrch – Pod Resslem – Luna – Čs. armády – RICO