V pátém ročníku oblíbené soutěže The Most Challenge si amatérští jezdci na mosteckém autodromu zapsali první body

První body přidělili organizátoři účastníkům pátého ročníku oblíbené soutěže amatérských jezdců The Most Challenge, který pokračoval na velkém závodním okruhu mosteckého autodromu minulý týden.

„Letošní premiéru si nový ročník soutěže sice odbyl už při tradiční autoshow na konci března, tehdy ale šlo o zahřívací kolo po zimní pauze. Nyní už se jede naostro o body, sbírat je soutěžící mohou až do závěru sezony na konci října. Poté vyhlásíme nejlepší závodníky, kteří získají tradičně zajímavé ceny,“ upřesnil obchodní manažer pro sport společnosti AUTODROM MOST Jakub Krafek.

Informace o soutěži a další termíny The Most Challenge zájemci najdou zde, tím nejbližším je čtvrtek 13. června od 16:30 do 18:00 hodin. Sezonní bodový ratingový systém organizátoři soutěže zavedli loni, dává větší šanci na slušné umístění včetně absolutního prvenství i majitelům vozů slabších kubatur. V soutěži se počítá nejlepší čas na jedno kolo dosažený v běžně vyráběném automobilu se sériovými pneumatikami. Podmínkou je platná registrační značka vozu. Propozice soutěže jsou k dispozici zde.

Rating systém platí pro jednu sezonu. Účast v soutěži a dosažení jednotlivých met jsou ohodnoceny body. Absolutním vítězem se stane soutěžící, který shromáždí nejvíce bodů. Může se těšit na jízdu v okruhovém závodním speciálu Octavia Cup RS III. Druhý v pořadí absolvuje okruhovou školu a bronzová příčka je odměněna kurzem sportovní jízdy. Vítězové jednotlivých vypsaných kategorií N1, N2, N3 a N4 obdrží věcné ceny.

V čele průběžného pořadí soutěžících se po prvních ostrých časech usadil Ivan Kryštof s devíti body, ve voze Ford Focus RS dosáhl nejlepšího času 2:03,979 minuty. Úřadujícím šampionem z loňského ročníku soutěže je Robert Špáňa s vozem BMW, který nashromáždil 51 bodů. Rychlostní rekord soutěže drží Jan Popelář z Prahy. S Mercedesem AMG GTR pokořil v roce 2017 hranici 1:50 minuty, když v jednom z měřených kol dosáhl skvělého času 1:48,194 minuty.

„Úvodní letošní časy poznamenala nepřízeň počasí, kdy vytrvale pršelo. Jakmile jezdci dostanou příležitost v ideálních podmínkách, určitě se výrazně zlepší,“ doplnil Krafek.