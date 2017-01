V repríze pohárového finále byli Černí andělé úspěšnější

Repríza pohárového finále vyšla lépe Černým andělům, kteří si z palubovky Sokola Poruba nakonec odvezli výhru 28:23, po poločase 14:12.

„Byl to velmi těžký a vyrovnaný zápas, ve kterém nakonec rozhodovaly maličkosti. Několikrát se nám v zápase podařilo soupeři odskočit, ale nikdy se nám náskok nepodařilo udržet. Dobře, že nám to nakonec vyšlo v závěru utkání, který se nám podařilo ovládnout,“ komentoval výsledek zápasu Peter Dávid, trenér Mostu. Své svěřenkyně za výkon v rychlém, fyzicky náročném utkání velmi chválil. „Tentokrát už jsme si trochu jinak věřili. Do zápasu jsme vstupovali s tím, že po krátkém čase nemůžeme se stejným soupeřem opět prohrát. Důležité bylo, že naše opory v rozhodujících částech utkání zabraly, ale především děvčata prokázala obrovskou bojovnost a vůli zvítězit,“ doplnil trenér.

Sokol Poruba – DHK Baník Most 23:28 (12:14). Branky Mostu: Jeřábková 8, Szarková 7/1, Dvořáková 3, Růčková 3, Matoušková 2, Chmelařová 2, Zachová 2. Rozhodčí: Bečička, Bubeníček. 420 diváků.