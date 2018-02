V Rudolicích, konkrétně v ulicích Ke Skále a Na Výšině, zahájili opravu vodovodu. Během rekonstrukce bude docházet ke krátkodobým přerušením dodávek vody, o nichž by místní obyvatelé měli být informováni s pětidenním předstihem. Opravy by podle předpokladů měly skončit do 31. srpna.

Více informací obdržíte na zákaznické lince společnosti Severočeské vodovody a kanalizace 601 267 267.