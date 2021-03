V sobotu pojedou místo tramvaje číslo 4 autobusy

Trasa náhradní autobusové dopravy:

Autobus za linku 4 pojede z Chemopetrolu od otočky tramvají, kde bude probíhat i přestup cestujících, podél kolejí a staví ve všech zastávkách náhradní dopravy až do Mostu zimní stadion, zastávka náhradní autobusové dopravy. Dále zajíždí po tramvajovém pásu do zastávek Most sportovní hala, Most obchodní dům PRIOR, Most 1. náměstí a Most Čs. mládeže. Poté sjíždí z tramvajového pásu do zastávky Most Dopravní podnik zastávka linky číslo 17. Zpět jede po stejné trase.