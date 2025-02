VIRTUÁLNÍ STARÝ MOST MÁ DALŠÍ LEVEL

Unikátní projekt virtuální procházky královským městem Most, které v sedmdesátých zmizelo z povrchu země i z map, se opět posunul. Přibyly další domy, ulice, zákoutí a chystá se interaktivní hra.

Zájemci o virtuální prohlídku starého Mostu, která je k vidění v zatím provizorních prostorách mostecké knihovny, si mohou projít historické centrum starého města a reálně ho vidět tak, jak ho někteří z nich pamatují. Digitální model si mohou lidé prohlédnout prostřednictvím virtuálních brýlí. Projdou 1., 2. a 3. náměstí, prohlédnou si budovu radnice, soudu, pošty, pivovar, všechny kostely včetně nejznámějšího Nanebevzetí Panny Marie, sloupy s dochovanými sochami a plastikami a muzeum až dojdou na samý okraj nového Mostu se zástavbou „stovek“ na dohled .

Projekt byl spuštěn v lednu 2021 a postupně se na něm pracovalo. Veřejnosti byl zpřístupněn v roce 2022, kdy již bylo s čím se právem chlubit.

Projekt, který získává na dokonalosti, vzniká za finanční podpory města Mostu. Autorem modelu města je 3D designér Martin Špoula a tým více než čtyřiceti studentů z mostecké ZUŠ F.L. Gassmanna Most, středních i vysokých škol z Ústeckého kraje. Kreativní digitální centrum Most, které založila ZUŠ F. L. Gassmanna, odvádí doslova mravenčí práci. Tento sehraný tým vyhledává v mapách podklady, pátrá po historii budov, památek a hledá dobové fotografie včetně výpovědí pamětníků. „Během dvou let viděly starý Most ve virtuální realitě zhruba čtyři tisíce návštěvníků,“ říká Martin Špoula. Doslova dojemné chvíle se prý odehrávají při návštěvách pamětníků, z nichž někteří odcházejí i se slzami v očích. „Současně ve spolupráci s městem digitalizujeme historické fotografie, plány a mapy, které jsou dostupné na webu města Mostu.

S digitální verzí se Starý Most rodí i jako vytištěný model na 3D tiskárně. „Reálně je již hotová zvonice, která stála u kostela Nanebevzetí Panny Marie a byla spolu se starým Mostem zničena a vytištěné je divadlo. Ostatní modely máme připravené k tisku, ale jedná se o časově i finančně náročný proces,“ dodává Martin Špoula.

Podle zakladatele projektu, zastupitele za SMM Milana Kožnara, který byl u samotného zrodu virtuálního města a 3D Mostu, se centrum chystá nyní projekt více zatraktivnit pro mladé lidi. „V rámci expozice si budou moci na dotykové obrazovce zahrát vzdělávací hru s úkoly a dozvědět se o zaniklém městě zajímavosti,“ doplnil Milan Kožnar.