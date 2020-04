Víte co obnáší distribuce ochranných pomůcek v Ústeckém kraji? Budete překvapení!

Určitě už slyšeli, jak vláda posílá do krajů ochranné pomůcky. Ale co to znamená a jak se dostanou k těm, kteří je potřebují. Mrkněte, co obnáší distribuce v Ústeckém kraji.

1 centrální sklad

13 výdejních míst po celém regionu

4,5 milionu pomůcek, jako jsou roušky, respirátory, ochranné obleky, štíty a brýle, desinfekce

Naježděných 13 tisíc kilometrů

Vybavených 31 lůžkových zdravotnických zařízení

1914 ordinací ambulantních lékařů

1 Zdravotnickou záchrannou službu

200 poskytovatelů sociálních služeb

17 dětských domovů

6 výchovných ústavů a 28 škol určených pro péči o děti lidí z první line

13 dopravních společností zajišťujících veřejnou dopravu

26 městských policií

Pohřební služby, lékárny a další.

A k tomu potřebujete cca 150 lidí na krajském úřadě a 36 lidí ze SÚS, kteří přepočítávají, rozdělují, rozvážejí, pracují o nocích a o víkendech, drží pohotovosti!