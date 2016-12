Voda na Mostecku podraží o třicetník

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) vyhlašuje cenu vody (vodné a stočné) na rok 2017 v regionu působnosti společnosti. Cena vody je stanovena v souladu s mantinely sociální únosnosti pro vodné a stočné definované novým Podnikatelským záměrem SVS na roky 2016-2020, který byl schválen v loňském roce akcionáři (představiteli měst a obcí Ústeckého a převážné části Libereckého kraje):

Cena V+S

pro rok 2017 Cena bez DPH

(Kč/m3) Cena vč. 15 % DPH (Kč/m3) Voda pitná (vodné) 43,46 49,98 Voda odkanalizovaná (stočné) 42,02 48,32 Celkem cena vody 85,48 98,30

Po zohlednění všech požadavků, připomínek a reálných možností se vedení společnosti podařilo stanovit cenu vody tak, že meziroční navýšení představuje pouze 0,3 %, do čehož se promítla inflace, potřeba obnovy vodohospodářského majetku, nárůst ceny povrchové vody stanovené Povodím Ohře a zohlednění vývoje spotřeby vody.

Rozdíl v ceně vody pro rok 2017 ve výši 98,30 Kč tak představuje pouhých 0,30 Kč za 1 000 litrů pitné vody a jejího následného odkanalizování a vyčištění.

„Musím zdůraznit, že z pohledu ´vnitřních´ vlivů, tj. nákladů na provoz a na obnovu majetku, se SVS podařilo dosáhnout stabilního vývoje, kdy meziroční změny v ceně vodného a stočného jsou minimální, bez výrazných skoků a víceméně kopírují míru inflace. Další tlak na růst ceny vody je však mimo naši působnost. Připravuje jej stát, a to v podobě zvyšování poplatků a nastavení přísnějších limitů,“ informoval generální ředitel vodárenské společnosti Bronislav Špičák.

Priorita SVS – obnova majetku

SVS průběžně obnovuje, udržuje a opravuje vodohospodářskou infrastrukturu na severu Čech. Její investiční akce jsou plánovány s ohledem na Plán financování obnovy, který musí v souladu s legislativou realizovat každý vlastník vodárenské infrastruktury, a na akcionáři schválený Podnikatelský záměr SVS na pětileté období 2016-2020.

SVS při svém vzniku od svých akcionářů převzala rozsáhlý, dlouhodobě podinvestovaný infrastrukturní majetek. Jeho obnova je nelehký úkol, když musíme čelit tlaku na růst ceny vody, vyvolanému legislativou, zvyšováním ceny vstupů a poplatků státu. Jako vlastník přitom plně reinvestujeme náš podíl z ceny vody (35%) do obnovy a přiměřeného rozvoje majetku. Dalších 25 % z ceny vody odčerpá stát a 40 % jsou náklady na provoz včetně oprav prováděných provozovatelem.

Efektivita a hledání rezerv



Inkasované prostředky z ceny vody se snažíme co nejefektivněji směrovat do obnovy. Snažíme se naše stavby koordinovat s vlastníky ostatních sítí vedených v komunikacích, s vlastníkem komunikace i s našimi akcionáři, kteří v místě rekonstrukce našich sítí následně provádějí své investiční akce.

Odůvodněná potřeba zvýšit tempo obnovy našeho zastaralého majetku naráží na limity ceny vody, protože v Podnikatelském záměru SVS na roky 2016-2020 je zakotveno dodržení sociálně únosné ceny vody. Trvale proto s našimi akcionáři hledáme kompromisy, co se týče potřeb obnovy majetku a pozorně vyhodnocujeme všechny okolnosti mimo naši působnost, které se procesu obnovy vodárenského majetku mohou negativně dotknout.

Legislativní tlak na růst ceny vody



Tlak státu na cenu vody je kromě výše daňové sazby i v celé řadě poplatků stanovených legislativou.V letech 2005-2010 jsme museli masivně investovat do čistíren vod z důvodu naplnění legislativy EU, konkrétně v případě SVS se jednalo o 4,6 mld. Kč. Plníme nejpřísnější evropskou legislativu, ale naše ekologické úspěchy v konečném důsledku pro stát znamenají snížení příjmů do Státního fondu životního prostředí (SFŽP) – takže stát připravuje nové zpřísnění. Do budoucna cenu vody bezpochyby ovlivní legislativa o vypouštění odpadních vod, které i pro malá města a obce zpřísňuje již tak přísné požadavky na limity látek ve vypouštěných přečištěných vodách, a to nad rámec požadavků EU. Splnění požadavků tzv. BATů (best available technologies) si pochopitelně vyžádá rozsáhlé investice do technologií malých čistíren odpadních vod, opět nad rámec požadavků EU, které budou vodárenské společnosti muset promítnout do ceny vody.

Původně letos hrozilo skokové zvýšení poplatků za odběr povrchové surové vody od Povodí. To se naštěstí nenaplnilo a oproti roku 2016 povrchová voda nakupovaná od Povodí Ohře nezdraží o avizovanou cca 1 Kč za m3, ale pouze o cca 0,23 Kč za m3.