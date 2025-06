Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční na začátku října. Magistrát hledá členy okrskových volebních komisí

Na začátku října, konkrétně v pátek 3. a v sobotu 4. října 2025, se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Práce v okrskové volební komisi Členem okrskové volební komise (OVK) se může stát každý občan ČR, který nejpozději v den složení slibu dosáhl věku 18 let, nemá překážku výkonu volebního práva a zároveň nekandiduje ve volbách do Poslanecké sněmovny. Zájemci o členství v OVK se mohou závazně přihlásit do 3. září prostřednictvím přihlášky. Tu lze podat elektronicky pomocí webového formuláře na www.mesto-most.cz, nebo v listinné podobě v kanceláři č. 147 mosteckého magistrátu (formulář je dostupný u kanceláře). Přihlášku je možné doručit i prostřednictvím jiné osoby nebo ji odevzdat v podatelně magistrátu. Člen OVK má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce, a to ve výši 2 200 Kč (předseda), 2 100 Kč (místopředseda) a 1 800 Kč (ostatní členové). První zasedání a školení členů OVK proběhne ve středu 10. září ve 4. patře mosteckého magistrátu. Kdo může volit Právo volit má státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 4. října, dosáhl věku nejméně 18 let a nenastala u něj překážka výkonu volebního práva – tedy zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. Každý volič si může ještě před volbami ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů, a může požadovat doplnění údajů nebo opravu. Občan s trvalým pobytem v Mostě tak může učinit na oddělení matriky a osobních dokladů odboru správních činností (3. patro, dveře č. 367) v úředních hodinách magistrátu, a to nejpozději do 1. října do 16.00 hodin, kdy se seznam voličů uzavírá. Pokud se volič vrátí na území ČR ze zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, a hodlá hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu. Bližší informace jsou dostupné na webu Ministerstva vnitra www.mvcr.cz nebo na oddělení matriky a osobních dokladů magistrátu. Prokazování totožnosti a státního občanství Volič je po příchodu do volební místnosti povinen prokázat svou totožnost a státní občanství ČR platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem, cestovním průkazem, nebo platným občanským průkazem (OP). Jinými doklady (např. řidičským průkazem) toto nelze doložit. Od 1. ledna 2025 mohou voliči k prokázání totožnosti a státního občanství využít také aplikaci eDoklady. Pokud volič neprokáže svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno. Doporučujeme voličům bez platného cestovního pasu, aby si včas zkontrolovali platnost OP a případně nejpozději 30 dnů před volbami požádali o nový. Voličské průkazy Volič, který nemůže volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz příslušný obecní úřad podle místa trvalého pobytu. S voličským průkazem lze hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát. Žádost lze podat: • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče (nestačí pouhý e-mail), přičemž podání musí být doručeno úřadu do 26. září do 16.00 hodin. Adresa pro zaslání: Magistrát města Mostu, Radniční 1/2, 434 69 Most; ID datové schránky: pffbfvy. • osobně do 1. října do 16.00 hodin v úředních hodinách na oddělení matriky a osobních dokladů (3. patro, dveře č. 367), kde volič prokáže totožnost. Úřad učiní o žádosti úřední záznam. Průkaz bude vydán nejdříve 15 dnů před volbami (od 18. září) a bude předán osobně voliči, zmocněnci s plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, nebo zaslán poštou. Hlasování ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo v jiném obdobném zařízení, kde volič nemá trvalý pobyt ve volebním okrsku zařízení, může volit na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů (v případě dlouhodobějšího pobytu) nebo voličského průkazu. Správa zařízení by měla voliče o možnosti zápisu informovat. Údaje o voličích pak zařízení předá příslušnému úřadu nejpozději 26. září do 14.00 hodin. Samotné hlasování v daném zařízení zajistí okrsková volební komise, v jejímž obvodu se zařízení nachází. Hlasování v zahraničí Volič může v zahraničí hlasovat osobně na zastupitelském úřadu ČR, kde je zapsán ve zvláštním seznamu voličů (v případě dlouhodobého pobytu; žádost o zápis nutné podat do 24. srpna do 16.00 hodin), na základě voličského průkazu nebo korespondenčně. Pro účely rovnoměrného rozložení hlasů odevzdaných v zahraničí a zavedení korespondenčního hlasování byl svět rozdělen do čtyř oblastí. Každé z těchto oblastí Státní volební komise vylosovala jeden volební kraj, do nějž budou započítávány hlasy voličů z dané oblasti – ať už osobně odevzdané, nebo korespondenční. Hlasy voličů se tak se přidělí čtyřem největším volebním krajům: Praze, Středočeskému, Jihomoravskému a Moravskoslezskému kraji. Podrobnosti k hlasování v zahraničí najdete na stránkách Ministerstva vnitra nebo Ministerstva zahraničních věcí.