Výbuch a požár v areálu dopravního podniku

Pracovník plnící stanice propan-butanu v areálu DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s., napojil špatně spojku hadice při plnění autobusu MAN A 21. V krátké době došlo k velkému úniku propan-butanu pod vozidlo. Uniklý plyn vytvořil ve směsi se vzduchem výbušnou směs a horké součásti motoru dokonaly dílo zkázy. Došlo k výbuchu, při němž byl pracovník plnicí stanice těžce popálen. Leží vedle vozidla a v prostoru plnící stanice se šíří nebezpečný požár. To byl scénář taktického cvičení Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, územní odbor Most.

„Cvičení pokračovalo nahlášením požáru Hasičskému záchrannému sboru České republiky v Mostě,“ řekl ředitel DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s., Daniel Dunovský. „Byli jsme požádáni, zda bychom takové cvičení v našem areálu umožnili. Protože k podobnému problému může dojít kdykoliv, rádi jsme pomohli,“ dodal ještě Dunovský. Podle jeho dalších slov je spolupráce s mosteckým odborem Hasičského záchranného sboru na velmi dobré úrovni.

Po příjezdu dvou vozidel Hasičského záchranného sboru jednotka cvičila zásah, záchranu popáleného muže, chlazení nádrže a stojanu s propan-butanem tříštěným vodním proudem, monitoring místa pomocí termokamery, likvidaci požáru autobusu, ochlazování jeho střechy pomocí útočného proudu na těžkou pěnu, ochlazování nádrží tankovacího stanoviště a další nutné úkony. Ačkoliv se cvičení obešlo bez skutečného ohně, všechny úkoly byly splněny.