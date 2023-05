Vydejte se v Citadele „Po jedné stopě“ s cestovateli Martinem Písaříkem a Igorem Brezovarem

Herec Martin Písařík a cestovatel Igor Brezovar v rámci projektu „Po jedné stopě“ po třech letech dokončili svoji cestu po Africe. O své zážitky nejen z poslední etapy se přijedou osobně podělit 16. května do Citadely.

Dokumentární roadmovie má již dvě seŕie a třiatřicet epizod. Dva přátelé se vydali na motorkách pobřežními zeměmi Afriky od Maroka směrem k Jihoafrické republice. Cesta do Iráku byla jakousi zkouškou, zda Martin Písařík zvládne svou první cestu na motocyklu za hranice České republiky. Začátečníka testuje na trase z Turecka do Iráku zkušený a uznávaný cestovatel Igor Brezovar. Poté oba čekala dlouhá jízda do Afriky… Slovinec Igor žije už léta v Česku, je to člověk vstřícně naladěný vůči všem lidem, které potkává. A tak se díky jeho bezprostřednosti dostávají oba cestovatelé do příbytků místních obyvatel, kde mohou nahlédnout do jejich rodinného života, ale i výjimečných událostí, oslav či kmenových rituálů. Herec Martin Písařík je také srdcem dobrodruh, ale motorista začátečník, který se však s mnohdy těžko sjízdným terénem či vrtochy motocyklu statečně pere. Cestování vtipně glosuje a také zdatně veršuje. Humor a nadhled oba neopouští ani v situacích, které při průjezdu Marokem, Západní Saharou, Mauretánií, Senegalem, Gambií, Guineou, Sierrou Leone, Libérií či Pobřežím slonoviny také nastanou a leckoho by motivovaly k návratu domů. Jejich dobrodružnou cestu zastavila až občanská válka v Kamerunu.

Vstupenky na pořad zakoupíte v informačním centru v Litvínově od pondělí do soboty od 9 do 16.30 hodin.