Vztah skončil vyhrožováním

Mezilidské vztahy bývají někdy opravdu složité a občas se stane, že partnerský život neskončí podle představ. Jedním takovým případem se zabývali v posledních dnech litvínovští policisté. Vztah, který trval zhruba rok a vzešel z něj potomek, skončil nenávistí a vyhrožováním. Na policisty se obrátila žena, která se obává o svoje zdraví a život. Bývalý přítel ji měl opakovaně přes komunikační kanály sociálních sítí, a to z různých profilů, vyhrožovat pobodáním a zabitím. Komunikoval jak psaným písmem, tak hlasovými zprávami. Z prověřování vyšlo také najevo, že jejich vztah nebyl dokonalý. Zprvu bylo vše zalité sluncem, ale již po několika měsících měl muž svoji přítelkyni i několikrát fyzicky napadnout. Bohužel žena nikdy před tím žádnou pomoc nevyhledala. Teď už ale přetekl šálek a na litvínovském obvodním oddělení si 25letý agresor převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu nebezpečné vyhrožování. Policisté poškozenou důkladně poučili o dalším postupu, pokud by se ji bývalý přítel snažil kontaktovat a nabídli ji veškerou možnou pomoc. Muži z Litvínova hrozí za vyhrožující zprávy v případě uznání viny až roční vězení.