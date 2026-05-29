Budeme se v mosteckém Repre potkávat s humanoidem?

Ve spolupráci s odborníky na AI připravuje pilotní projekt, který by mohl přinést inovativní přístup do školských zařízení i městských organizací. „Diskutuje se zejména o využití humanoidních robotů jako podpůrného nástroje ve výuce, rozvoji digitálních kompetencí žáků nebo modernizaci veřejných služeb. Setkání se zúčastnili zástupci škol, městských organizací i vedení města,“ informovala mluvčí mostecké radnice Klára Vydrová.
Hostem jednání, které proběhlo tento týden na mosteckém magistrátu, byl Luděk Altmann, zakladatel a ředitel organizace AI Harmony. Představil jak zapojit umělou inteligenci do školské praxe i zkušenosti s digitalizací knihoven a veřejných institucí.
V současné době již několik škol v České republice humanoida vlastní. Jedním z hlavních témat proto byla také iniciativa využít humanoidní technologie jako sdílený nástroj pro mostecké školy a zároveň jako součást nově rekonstruovaných prostor městské knihovny v objektu Repre. „Právě knihovna by se v budoucnu měla stát moderním vzdělávacím a komunitním centrem propojujícím inovace, vzdělávání a veřejné služby,“ dodala mluvčí.