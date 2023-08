Výstava fotografií Ivana Kleina

Litvínovská Citadela zve na vernisáž retrospektivní výstavy fotografií Ivana Kleina, která se uskuteční ve středu 6.9. 2023 od 17.00 hod. v Café Baru Citadela

Fotograf Ivan Klein byl spoluzakladatelem skupiny MOFO, což je zkratka Mostečtí fotografové. V srpnu roku 1968 náležitým způsobem zdokumentoval přijezd a obsazování Mostu vojsky Varšavské smlouvy. Fotografie pak publikoval. Nejznámějším z nich je slavný snímek zachycující regulovčíka Rudé armády na křižovatce v Mostě s názvem Bodák přítele. S nástupem normalizace pak soudruzi jeho publikační činnost „náležitě“ ocenili. Stejně, jako činnost skupiny MOFO.

Ivan Klein fotografoval od dětství. Jeho hlavním zájmem byly snímky z běžného všedního života, na jeho paradoxy nebo na komické ale i tragické situace. To však neznamená, že by jiné žánry opomíjel. Do Litvínova přišel po vyučení na umístěnku do tehdejších Chemických závodů ČSSP v Záluží. Pracoval jako elektrikář. Po roce 1968 musel vystřídat několik profesí. Byl výtahářem, elektrikářem v tiskárně nebo horníkem na dole Kohinoor II.

Vždycky patřil k těm fotografům, kteří nikdy neudivovali množstvím produkce. Vždy pečlivě vážil a na veřejnosti prezentoval pouze ty své snímky, které považoval za formálně a obsahově dotažené.

V rámci vernisáže vystoupí Vladimír Soldán

Výstava potrvá do 11. října 2023.