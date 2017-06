Výzva! Hledá se podoba sochy Anny z Chanova

Město Most žádá širokou veřejnost o pomoc. Pokud by někdo měl fotografii či jiné vyobrazení fotky sochy sv. Anny, která dříve stávala v Chanově, magistrát ho žádá o jejich zapůjčení. Odborní restaurátoři by tak měli možnost vrátit soše její původní vzhled.

Socha sv. Anny, která je léta umístěna na mosteckém městském hřbitově a která původně stávala v Chanově, je nyní v rukou restaurátorky Markéty Kynclové. Ta provádí základní nezbytnou opravu, jejímž cílem je zajistit havarijní stav sochy. Součástí sanace je také instalace dřevěného krytí, které má svatou Annu ochránit. V budoucnu se počítá s kompletním restaurováním sochy.

„Obnova sochy nebude jednoduchá, protože je ve velmi špatném stavu. Bohužel nemáme k dispozici žádnou fotografii nebo jiné vyobrazení této sochy, podle níž by ji restaurátoři v budoucnosti mohli vtisknout původní rysy,“ říká Michal Vavroch, vedoucí oddělení kultury a sportu mosteckého magistrátu.

V případě pomoci se veřejnost může obracet na Miluši Laštovkovou, referentku památkové péče, tel. 476 448 2015, mail: Miluse.Lastovkova@mesto-most.cz.