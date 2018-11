Za napadení strážníka padlo obvinění

Muž ve věku 29 let z Litvínova čelí obvinění z přečinu násilí proti úřední osobě. Muž měl v říjnu v pozdně noční době v Litvínově při výkonu služby strážníků v jedné restauraci zjevně pod vlivem alkoholu a s úmyslem provokace přistoupit k hlídce, které se dotazoval, co tam strážníci dělají. Zřejmě nespokojen s odpovědí měl strčit jednoho strážníka rukou do hrudníku. Poté, co byl vyveden z objektu, vysmekl se hlídce a stejného strážníka měl udeřit pěstí do obličeje. Muž na místě odmítal prokázat svoji totožnost a byl předán policii ČR. U muže byla provedena dechová zkouška, která byla u obviněného pozitivní. Litvínovan je stíhán na svobodě a v případě uznání viny mu může soud uložit až čtyřletý trest odnětí svobody.