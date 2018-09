Zákaz vstupu do lesů trvá

Z důvodů akutního nebezpečí vzniku lesních požárů vyhlásila Státní správa lesů na Chomutovsku, Teplicku a v okolí Litvínova zákaz vstupu do lesa. Dodržování zákazu bude kontrolováno jak zaměstnanci LČR, tak i lesní a mysliveckou stráží a Policií ČR.

Doba trvání zákazu vstupu do lesa je stanovena Magistrátem města Chomutova do 30.9.2018, Městským úřadem Litvínov do 14.9.2018 a Magistrátem města Teplice do 31.10.2018 s tím, že je možné tyto lhůty, v případě přetrvávajících nepříznivých podmínek, prodloužit.

„Zákaz vstupu do lesa se týká i lesů pod správou státního podniku Lesy ČR,“ sdělil správce Lesní správy Litvínov Pavel Rus. „Situace je opravdu velmi vážná a aktuální prognóza ČHMÚ nepříznivý vývoj počasí potvrzuje,“ dodal Pavel Rus.

Zákaz platí pro celé území správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Jde tedy o velkou část východních Krušných hor od Chomutova přes Litvínov až po Dubí.

Tento zákaz se nevztahuje na vlastníky lesů a na osoby zajišťující hospodářskou činnost v lesích uživatele honiteb v tomto obvodu.