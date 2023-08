Zaměstnanci z ORLEN Unipetrolu již realizovali přes 100 dobrovolnických projektů

Před necelými třemi lety skupina ORLEN Unipetrol spustila pro své zaměstnance interní dobrovolnickou platformu. V rámci této iniciativy mohou zaměstnanci podávat žádosti o finanční podporu pro své dobrovolnické aktivity. Do těch se doposud zapojilo přes 160 dobrovolníků, kteří odpracovali více než 2 450 dobrovolnických hodin a zrealizovali již více než 100 dobročinných projektů po celé republice, zaměřených na nejrůznější dobročinné aktivity, mezi kterými byla například realizována revitalizace prostor dětských spolků, osázení veřejných prostor stromy a zelení, budování odpočinkových a herních zón, realizace aktivit a setkání pro seniory, výlety pro děti z dětského domova, ale také pomoc při organizaci obecních sportovních a kulturních událostí.

„Za tři roky fungování platformy komUNIta pozorujeme o dobrovolnictví ze strany zaměstnanců narůstající zájem. Dobrovolníci z naší skupiny stále přichází s novými nápady, jak pomoci svému okolí a takové projekty vždy moc rádi finančně podpoříme. Již jsme finančně podpořili 90 subjektů v celkové hodnotě více než 2,4 milionu korun,“ říká Katarzyna Woś, místopředsedkyně představenstva skupiny ORLEN Unipetrol, a dodává: „Zároveň se tak snažíme budovat dobré vztahy s obyvateli v obcích a městech, které se nachází v okolí našich výrobních areálů. Tuto iniciativu vnímáme jako velmi důležitou a z nadšení, které zaměstnanci pro dobrovolnictví mají, máme obrovskou radost.“

K podpoře svého dobrovolnického projektu se může přihlásit kterýkoli zaměstnanec skupiny napříč celou republikou, a to prostřednictvím formuláře na firemních intranetových stranách. Na realizaci dobrovolnické činnost pak může od ORLEN Unipetrolu získat finanční podporu pro vybranou neziskovou organizaci či instituci. S udělením finanční podpory i samotnou realizací pak pomáhá oddělení společenské odpovědnosti, které dobrovolníky při celém procesu realizace jejich projektu provází.

Dobrovolnická iniciativa komUNIta navazuje na úspěšné ročníky pravidelných Dobrovolnických dní, které skupina ORLEN Unipetrol pořádá pro dobročinné organizace v okolí svých výrobních závodů. Při těch zaměstnanci na jaře pomáhají s pracemi v oblasti sociálních služeb, údržbou objektů neziskových organizací nebo také údržby životního prostředí.

Skupina ORLEN Unipetrol podporuje místní komunity v okolí lokalit, ve kterých působí, i dalšími aktivitami. Skupina každoročně obdarovává neziskové organizace prostřednictvím sbírky Splněná přání, v rámci které již bylo darováno přes čtyři miliony korun. Zapojeny jsou také děti z místních základních škol, které pomáhají rybářům při vysazování ryb do řeky Bíliny a Labe, které se koná dvakrát do roka. Žáci se účastní také medobraní v neratovické Spolaně, při kterém se letos včelařům podařilo stočit 60 kg medu. Zaměstnanci se vedle dobrovolnictví mohou zapojit také do sportovního klubu zaměstnanců ORLEN Unipetrol, v rámci kterého skupina daruje na dobročinné účely peníze za každého uběhnutého či na kole ujetého kilometru, nebo jiné jednotky sportovní aktivity.