Zapojte se do plánování rozvoje Ústeckého kraje

Ústecký kraj má šanci na změnu. Situace v kraji by se mola zlepšit, pokud dojde k naplnění nejdůležitějších úkolů, které se objevují ve Strategii hospodářské restrukturalizace Ústeckého kraje. Díky strategii by tak mohla ministerstva například vyhlásit dotační programy Ústeckému kraji přímo na míru.

Ještě v prosinci vláda projedná Strategický rámec hospodářské restrukturalizace, na jehož vzniku se podílela řada regionálních institucí. „Před spuštěním jsou speciální webové stránky. Tam také lidé najdou všech sto patnáct navržených konkrétních opatření, která zajistí, že strategie bude naplňována. Nechceme z ní mít jen dokument do šuplíku. Chceme viditelné výsledky,“ uvedla zástupkyně zmocněnce vlády pro strukturálně postižené kraje a předsedkyně HSR ÚK Gabriela Nekolová, která je za celý proces restrukturalizace na území kraje odpovědná. Navržená opatření nejsou jediná, která by se v rámci restrukturalizace kraje mohla provádět. „Chceme do rozhodování o změně Ústeckého kraje zapojit odbornou i laickou veřejnost. Na web jsme proto umístili formulář, jehož prostřednictvím může každý obyvatel Ústeckého kraje navrhnout opatření, které by podle jeho soudu vedlo ke zlepšení hospodářské a sociální situace v kraji,“ doplnila Gabriela Nekolová. Na základě navržených opatření bude Ústecký kraj společně s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje a úřadem zmocněnce vlády vyvíjet tlak na vládu, aby vznikaly dotační programy podle potřeb Ústeckého kraje. „Podobně, jako se podařilo prosadit dotační program na demolice prázdných objektů v sociálně vyloučených lokalitách, nebo dotační program na regeneraci brownfieldů, nevyužívaných a zchátralých průmyslových či zemědělských areálů, které by mohly dál sloužit pro podnikání a rozvoj hospodářství v kraji,“ doplnil informace Martin Klika, předseda Řídicího výboru Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje.