Závod historických vozů bude oslavou století

Druhý ročník závodního víkendu The Most Historic Grand Prix, který mostecký autodrom přivítá ve dnech 22. až 24. června, se zahalí do slavnostního hávu. Pod heslem Společné motoristické století bude totiž připomínkou stého výročí založení Československé republiky s akcentem na vývoj automobilismu i motoristického sportu.

Významným partnerem závodního víkendu je agentura CzechTourism, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. „To nám umožní připravit při této příležitosti bohatý doprovodný program pro diváky s řadou unikátních překvapení,“ láká návštěvníky obchodní a marketingová ředitelka společnosti Autodrom Most Jana Svobodová.

Středobodem oslav se stane sraz majitelů historických vozidel a jejich doprovodu na diváckém svahu autodromu. „Účastníci srazu mají vstup i vjezd na závodní víkend zdarma. Mohou se přihlásit do soutěže o nejhezčí veterán srazu, do spanilé jízdy po okruhu, získají samolepku i tematickou upomínkovou dárkovou tašku. Na své si ale přijdou všichni návštěvníci našeho areálu. Zhlédnou samostatnou výstavu zaměřenou na století české státnosti, mohou se také nechat zvěčnit v tematickém fotokoutku. Nezapomínáme ani na nejmenší. V zázemí dětského dopravního hřiště pro ně připravíme soutěžní naučnou stezku o motivační ceny, kde se zábavnou formou seznámí s největšími milníky uplynulého století,“ upřesnila Svobodová.

Oslavy na autodromu se stanou součástí celostátních akcí u příležitosti sta let česko – slovenské vzájemnosti. „Naším úkolem bylo připravit jednotnou vizuální i obsahovou komunikaci všech subjektů zapojených do oslav. Cílem kampaně s výzvou „oslavme společné století“ je poté vzbudit v Češích i Slovácích národní hrdost a sounáležitost, nikoliv ale patetickým nebo podbízivým způsobem. Tvářemi kampaně jsou významné české a slovenské osobnosti, jejichž profesní či osobní život je spjat s Českou i Slovenskou republikou,“ vysvětlila ředitelka agentury CzechTourism Monika Palatková.

Symbolem připravené marketingové kampaně jsou národní české a slovenské vlajky s dovětkem Neměnil/a bych Neměnil/a by som, jimiž si každý může ozdobit svou tvář. „Vlajky-samolepky rozdáme o závodním víkendu zdarma každému zájemci. Jejich nalepením na tvář pak dá najevo, že se k oslavám národní hrdosti i vzájemného porozumění mezi oběma našimi národy připojuje,“ doplnila Svobodová.

Vstupenky na The Most Historic Grand Prix jsou v prodeji. Hlavním podnikem bude šampionát FIA Masters Historic Formula One, který je přehlídkou monopostů formule 1 zlaté éry této královské disciplíny od konce 60. let do roku 1985. Fanoušci se ale mohou těšit i na další legendární vozy ostatních zastoupených sérií, jimiž jsou FIA Masters Historic Sports Car, Gentlemen Drivers Pre-66 GT, Masters Pre-66 Touring Cars a oblíbené HAIGO, jež zahrnuje formule i cestovní vozy bývalého Poháru míru a přátelství socialistických zemí. Výlet do současnosti pak obstará vložený volný závod monopostů F3. Diváci v Mostě mohli jeho aktéry vidět v sezoně 2016 v seriálu závodů cestovních a GT vozů a formulí zóny střední Evropy Fia Cars Central Europe Challenge.