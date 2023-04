Závodní auta na mosteckém autodromu vystřídají 14. dubna běžci

Závodní auta na Autodromu Most vystřídají 14. dubna běžci. Koná se zde akce The Most RUN.

Udělejte něco pro své zdraví a přijďte ukázat, jak jste přes zimu trénovali. The Most RUN, neboli běh po závodní dráze mosteckého okruhu, odstartuje v podvečer v 18.30 hodin. Jednotné startovné je 200 Kč za běžce. Každý si zvolí sám, zda poběží jedno, dvě nebo tři kola na 4 212 metrů dlouhém okruhu. Každý běžec navíc získá originální upomínkovou medaili. V ceně je kromě medaile zahrnuto také jedno uběhnuté kolo okruhu autodrom Most a startovní číslo. Běh není časově měřen. K dispozici je sociální zařízení a nehlídané boxy pro odložení věcí. Parkoviště při vjezdu do paddocku je zdarma. Běh bude odstartován odděleně pro běžce a případně rodiče s dětmi.

Registrace je možná na www.autodrom-most.cz/cz/the-most-run/.