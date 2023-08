Závody tahačů sledovalo v Mostě 31 tisíc diváků

I přes nedělní nepřízeň počasí navštívilo 31. ročník Czech Truck Prix 31 200 diváků. Fanoušci mohli opět vidět Adama Lacka na stupních vítězů. Mosteckou smůlu prolomil Martin Doubek, který si v závodě kategorie EuroNASCAR 2 dojel pro třetí místo.

„Loňský počet návštěvníků jsme tentokrát bohužel nepřekonali. Určitě na tom má svůj díl i nepříznivé počasí, které potrápilo diváky v neděli. Přesto věřím, že kdo přišel, užil si skvělou show, ať už to byly trucky, NASCARy, nebo některá z doprovodných sérií,“ shrnuje dojmy z víkendu Josef Zajíček, předseda představenstva Autodromu Most. „Czech Truck Prix je naším tradičním podnikem a vedle mistrovství světa superbiků je to druhá největší akce sezóny,“ doplňuje Zajíček.

Vedle závodů mistrovství Evropy okruhových tahačů, mohli diváci vidět evropskou variantu NASCAR, adrenalinový EuroLegend Cup a historické Formule Vau, které mají kořeny v sousedním Německu. Z doprovodného programu si diváci užili především show legendy freestyle motokrosu a někdejšího mistra světa Libora Podmola.

Nedělní déšť, který odradil některé diváky, naopak vyhovoval Adamu Lackovi. Ten je pověstný svým řidičským uměním na mokré trati. Do třetího závodu víkendu startoval z druhé pozice za Norbertem Kissem. Druhé místo pak obhájil suverénním způsobem v podstatě o délku celé cílové rovinky před třetím Jochenem Hahnem.

Poslední nedělní závod trucků byl ještě o poznání deštivější. Adam Lacko ale bohužel tentokrát nemohl ukázat svou rychlost na vodě a kvůli problémům s řazením musel odstoupit už krátce po začátku závodu.

V NASCARech pak čeští fanoušci sledovali pak hlavně výkony Martina Doubka. Ten startoval do dopoledního závodu EuroNASCAR 2 z pole position. V závodě ho pak předjel pozdější vítěz Alberto Naska, který vyhrál s velkým náskokem před ostatními. Doubek až do posledního kola bojoval o druhé místo s devatenáctiletým Paulem Jouffreau z Francie. Pak se bohužel zapletl do provozu pomalejších aut, které na mokré trati dojeli o celé jedno kolo. Skrumáže soupeř využil a dostal se před Doubka, takže se český jezdec nakonec mohl radovat jen ze třetího místa.

Druhý nedělní závod třídy EuroNASCAR PRO pak Doubkovi bohužel nevyšel a musel odstoupit kvůli poruše brzd.

Mosteckou sezónu Czech Truck Prix rozhodně neuzavírá. Na konci září mohou diváci zavítat například na Porsche Sprint Challenge CE. Na začátku října to bude pak hlavně automobilový festival The Most CLASSIC (6-7/10), který je spojený s rakouskou závodní sérií Histo Cup. Závěr sezóny si tak v Mostě užijí hlavně fanoušci a majitelé klasických automobilů. Více o The Most CLASSIC na www.oldtimer-car.cz/the-most-classic/