Zážitkový noční běh Mostem startuje již 12. srpna, připravte si čelovky

Již potřetí se na 1. náměstí a na Šibeníku sejdou profesionální i amatérští běžci, aby společně rozsvítili noční Most. Zážitkový běh Night Run na dva, pět a deset kilometrů se tentokrát uskuteční v sobotu 12. srpna a na zájemce opět čeká jedinečný noční zážitek. Registrovat se je možné on-line na webových stránkách www.night-run.cz, kde závodníci najdou i další podrobnosti o závodu.

Startovné se pohybuje od 350 (bez trička) do 500 Kč (s tričkem) a zapsat se bude možné i v den závodu přímo na místě. Novinkou je 50% sleva pro studenty po předložení karty ISIC. K běhu patří i velkolepá světelná show a start s dobrou muzikou, připraven je i doprovodný program. (dun)

Innogy Kids Cup

Odpolední závod určený pro mladší závodníky. Běh bude probíhat dle věkových kategorií v okruzích zázemí akce. Z každé kategorie budou oceněni tři nejlepší závodníci. Každý závodník obdrží po doběhnutí do cíle medaili.

Family Run

Nový dvoukilometrový nezávodní běh určený pro rodinu. Počet a věk členů rodiny je neomezený. Běh je limitován na 1 000 startujících.

Avon běh

Charitativní běh v délce pět kilometrů na podporu žen s bojem proti rakovině prsu. Určen pro všechny běžce, kteří se snaží udělat něco pro své zdraví, ale také chtějí přispět na dobrou věc. Část startovného je věnována společnosti Avon, která podporuje prevenci a pomoc těmto nemocným ženám. Každý účastník obdrží po doběhnutí pamětní medaili a tři nejlepší v každé kategorii budou oceněni. Běh je limitován na 1 000 startujících.

Rodinný team

Večerní závodní běh na pět kilometrů, který součástí Avon běhu a je určený pro rodiny – jedna dospělá osoba a jedno dítě do 15 let. Časy závodníků se následně sečtou dohromady. Týmy obdrží po doběhnutí do cíle pamětní medaili a tři nejlepší budou oceněni.

Night Run

Noční zážitkový běh v délce deseti kilometrů. Určen pro všechny běžce, kteří si chtějí užít atmosféru nočního města za svitu čelovek. Všichni závodníci obdrží pamětní medaili a v každé kategorii budou tři nejlepší oceněni. Běh je limitován na 1 500 startujících.