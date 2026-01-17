Žena prohlédla lest podvodníka

Policisté se zabývají dalším případem pokusu o podvod, při kterém se dosud neznámý pachatel snažil vylákat citlivé údaje k bankovnímu účtu. Díky obezřetnosti a rychlé reakci poškozené ženy však ke škodě na majetku nedošlo.
Neznámý pachatel kontaktoval telefonicky 41letou ženu z Ústí nad Labem a vydával se za policistku Odboru hospodářské kriminality Policie ČR Břeclav s legendou, že na její jméno byla podvodně uzavřena smlouva na úvěr ve výši 800 tisíc korun. Volající ženu ujišťoval, že situaci pomůže vyřešit ve spolupráci s Českou národní bankou, načež ji přepojil na údajného pracovníka ČNB, vystupujícího pod jménem „pan Ševčík“. Ten pod záminkou zabezpečení bankovních účtů od ženy vylákal přístupové údaje k jejímu internetovému bankovnictví, včetně přístupového hesla, a přiměl ji do bankovnictví vstoupit. Poškozená zde následně zaznamenala upozornění na vytvoření žádosti o tzv. minutovou půjčku ve výši 8 milionů korun. V tu chvíli žena pojala podezření, internetové bankovnictví okamžitě uzavřela, telefonický hovor ukončila a neprodleně kontaktovala svou banku. Ta následně žádost o úvěr zrušila a účet preventivně zablokovala. Díky pohotové reakci poškozená o žádné peníze nepřišla.
Policie v této souvislosti znovu apeluje na veřejnost, aby byla obezřetná. Policie ani bankovní instituce nikdy nepožadují po klientech sdělení přístupových údajů k bankovnictví či hesel po telefonu. V případě jakýchkoli pochybností doporučujeme hovor ihned ukončit a kontaktovat přímo svou banku nebo Policii České republiky.