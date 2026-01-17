Stále je možné soutěžit o atraktivní ceny s projektem Kraje pro bezpečný internet

Až do konce února 2026 mají žáci a studenti základních i středních škol po celé České republice jedinečnou příležitost zapojit se do soutěžního kvízu v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet. Již po dvanácté nabízí tento projekt možnost vzdělávat se v oblasti bezpečnosti na internetu a zároveň soutěžit o hodnotné ceny.
„Pro účastníky jsou připraveny e-learningové lekce, krátké videospoty a podcasty, které jim přiblíží nejdůležitější informace z oblasti internetové bezpečnosti. Po prostudování těchto vzdělávacích materiálů se mohou žáci a studenti zúčastnit soutěžního kvízu, který obsahuje 20 otázek zaměřených na bezpečnost v online prostředí. Ti, kteří odpoví správně na všechny otázky, budou automaticky zařazeni do slosování o atraktivní ceny“, popisuje průběh soutěže Lucie Časarová, vedoucí projektu.
Pro opravdové znalce je připraven také Kvíz PLUS, který prověří jejich hlubší znalosti problematiky elektronické bezpečnosti. Veškeré vzdělávací materiály a kvíz jsou dostupné na webových stránkách projektu www.KPBI.cz.
Hlavními partnery soutěžního kvízu jsou již tradičně společnosti Microsoft a Gordic, které do soutěže věnovaly lákavé ceny. Soutěžící se mohou těšit na drony, xboxy, tablety, chytré hodinky a mnoho dalších cen.
Kontakt: Mgr. Dita Henzlová, krajská koordinátorka
O projektu Kraje pro bezpečný internet:
Projekt Kraje pro bezpečný internet vznikl pod záštitou Asociace krajů ČR a úzce spolupracuje s Policií ČR. Jeho hlavním cílem je zvyšovat povědomí o rizicích spojených s používáním internetu a informovat o možnostech prevence a pomoci. Kromě e-learningových kurzů pro žáky a studenty nabízí projekt také vzdělávací materiály pro učitele, rodiče, seniory a sociální pracovníky, stejně jako videospoty a podcasty s odborníky na IT bezpečnost. Vlajkovou lodí projektu KPBI je každoroční soutěžní kvíz.