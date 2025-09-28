Žhavá debata politiků: Provoz provozovny KEBAB je nelegální!!

Kontroverzní kauza nelegálního provozu občerstvení kebabu v Chomutovské ulici v Mostě vzbudila velké vášně na posledním zasedání zastupitelů. K provozovně, která funguje „na černo“, se strhla v sále žhavá debata.
Zastupitelé chtěli vědět, zda město podniklo všechny nezbytné kroky, aby se záležitost vyřešila. „Město asi nemá pravomoce, aby se černý provoz okamžitě uzavřel. Rychlé občerstvení tu funguje asi dva roky a stále není zkolaudované. Majitelé a provozovatelé nemají všechny povolovací procesy, aby občerstvení zkolaudovali. Ani vnitřní úpravy objektu, které podléhají stavebnímu povolení, nejsou zkolaudovány, takže tento provoz je minimálně nelegální. Stavební úřad se prý dohodl s městem, že věc předá exekutorovi. Dá se na exekutora nějak zatlačit, aby konal, nebo možnost vybrat jiného, který by věc řešil razantnějším způsobem?“ dotazoval se zastupitel Jiří Nedvěd. Připomněl nedávnou tragédii u Kojota. „Rýsuje se tu stejný problém. Nechápu majitele objektu, že do tohoto rizika jde,“ podotkl zastupitel.
Město prý udělalo maximum. Věc řešilo s živnostenským i stavebním úřadem.
„Stavební úřad ve vztahu k této provozovně neustále koná tím, že dává sankce. Ke všemu, co vydáváme, se ale jedna nebo druhá strana odvolává, takže vždy čekáme, jak rozhodne nadřízený orgán. Vydali jsme i zákaz užívání a předali věc exekutorovi, který koná. Do věci my už nezasáhneme a veškerá jednání, která kolem této provozovny jsou, se odvíjí buď s majitelem nebo majiteli tohoto domu. Je to neukončené, protože jednotlivé strany jsou ve velké rozepři,“ podotkla ředitelka stavebního úřadu Jitka Karlíková. Zastupitele informovala, že probíhají již soudní jednání, kdy se jednotlivé strany domáhají souhlasu. „Byl tady i soudní znalec, který prověřoval veškeré náležitosti týkající se stavebních konstrukcí, které se tu dělaly. Stavba jako taková povolená je, ale změna v užívání bohužel ne,“ zdůraznila.
Podle vedení města jsou problematické i kontroly ze strany živnostenského úřadu. „Provozovna tu papírově neexistuje, takže se tu nemohou provádět ani kontroly hygieny apod.,“ zmínil primátor Marek Hrvol a označil situaci za velmi neutěšenou. „Je opravdu zvláštní, že někdo může veřejně prodávat občerstvení, aniž by měl k tomu povolení. Dnes chodí kontroly neustále a mohou zavřít provozovnu ze dne na den. V tomto případě, i když ji nemáte zkolaudovanou, tak ji můžete bez problémů provozovat skoro rok,“ podivoval se.
Vedení města se snažilo v roli mediátora znesvářené strany pozvat ke kulatému stolu. Ani to ale nedopadlo. „Snažili jsme se obě strany, jak SVJ, tak pana majitele dát dohromady, zhodnotit situaci, aby se tu přestalo dít, co se děje, protože tu zasahuje často policie. Jednotlivé strany si dělají naschvály, bylo tu i násilí. Měli jsme obavy, aby se situace ještě více nevyhrotila z hlediska občanského soužití. K překvapení byly strany k setkání negativní,“ konstatoval primátor. Sdělil, že na magistrát dorazila petice podepsaná více než stovkou lidí, aby občerstvení kebabu zůstalo zachováno. „Petici jsme pochopitelně smetli se stolu, protože není ani důvod ji projednávat, pokud tu tato provozovna nemá co dělat,“zdůraznil.
Svázané ruce má momentálně i exekutor. „Exekutor obdržel v těchto dnech od Okresního soudu v Teplicích pokyn, aby přestal s ukládáním exekučních pokut a přestal jakkoliv konat za situace, kdy je dosud vedeno řízení v odvolacím soudu,“ shrnul městský advokát Tomáš Kindl. Potvrdil, že exekutor se sice snaží konat, ale dokud soudy proces nedokončí, jsou i možnosti exekutora značně omezeny.