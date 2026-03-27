Zimní stadion v Mostě bude od 27. března do 3. května hostit turnaj Easter Lions

Na zimním stadionu v Mostě se sjedou mladí hráči z Evropy i světa. Od 27. března do 3. května zde bude probíhat turnaj Easter Lions.
Na ledě se představí týmy z Česka, Švédska, Finska, Německa, Rumunska, Maďarska, Belgie, Rakouska, Švýcarska, Anglie, Slovenska, Turecka, Jižní Koreje a Lotyšska. Chybět nebudou ani domácí MOSTEČTÍ LVI Mládež a mnoho dalších českých mužstev.
Těšit se můžete nejen na napínavá utkání, ale i na dovednostní soutěže, krasobruslařskou exhibici a spoustu zábavy pro malé i velké. Přijďte fandit a zažít skvělou atmosféru. Vstupné je zdarma.