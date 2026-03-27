DEN HVĚZDÁREN slavíme 27. března i v Mostě!

Hvězdárna Antonína Bečváře na hradě Hněvín se letos zapojí do Dne hvězdáren a planetárií, který pořádá Česká astronomická společnost.
Den hvězdáren a planetárií je každoroční akce, kdy se české a slovenské hvězdárny a planetária otevírají veřejnosti a nabízejí speciální program. Koná se obvykle v březnu kolem jarní rovnodennosti a cílem je popularizace astronomie a vesmíru. „Návštěvníci se kromě známého pohledu na sluneční fotosféru skrz překrásný historický 114 let starý refraktor Gustav-Heyde mohou těšit i na nový speciál pro pozorování sluneční chromosféry a kromě skvrn tak budeme moci pozorovat i erupce a protuberance. Pozorování bude doplněno výkladem o Slunci a dalekohledech i hvězdárně samotné,“ zve vedoucí hvězdárny a planetária v Mostě Martin Frána.
Po západu Slunce a setmění, zhruba od 19. hodiny, se návštěvníci mohou těšit na pozorování Měsíce a planety Jupiter. „Kromě toho budou další dalekohledy různých tipů a konstrukcí na nádvoří před hvězdárnou, díky kterým si návštěvníci budou moci porovnat jak se liší pohledy do různých dalekohledů. Součástí programu bude i výstava fotek z historie hvězdárny a planetária,“ dodává Martin Frána, který bude celým odpolednem provázet spolu s předsedou Krušnohorské astronomické společnosti Jiřím Harrandtem.
Na akci platí snížené vstupné 20 Kč na osobu. Po zaplacení vstupného se mohou návštěvníci volně pohybovat mezi hvězdárnou a další expozicí po libovolně dlouhou dobu. Akce bude probíhat od 15 do 20 hodin. V případě zatažené oblohy budou dalekohledy na nádvoří mířit do okolní krajiny, nebo na zajímavé cíle ve městě. „Kapacita parkoviště na vrchu Hněvín je omezená, proto návštěvníkům doporučujeme nechat auta pod kopcem a návštěvu hvězdárny si zpestřit příjemnou procházkou,“ doporučuje Martin Frána.