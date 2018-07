Živé studánky 2018: ve finále je i studánka v Ústeckém kraji

Je rozhodnuto. V sedmi krajích České republiky už vědí, která studánka se u nich dočká obnovy v rámci projektu Toma Živé studánky.

Přehled vítězných studánek

Jihočeský kraj: Studánka v osadě Údolí u Nových Hradů, 971 hlasů

Studánka v osadě Údolí u Nových hradů na Českobudějovicku má dlouhou historii. Kdysi stála u jejího pramene kaple z konce 18. století, tu však zchátralou v 70. letech 20. století zbořili. Zůstala zde jen velká Jetzkova lípa, která byla vyhlášena jako památný strom. Nyní chrání pramen cihlová zídka s dřevěnou stříškou. Samotná studánka je kamenná, krytá uzavíratelným dřevěným přístřeškem. Leží asi dvacet metrů od pramene.

Na místo se dříve scházela procesí a zastavovali se u ní poutníci při cestě na Dobrou Vodu. Voda ze studánky byla pokládána za léčivou a prospěšnou hlavně očím. Nyní se u ní zastavují místní chataři a chalupáři, turisté a cyklisté. Nachází se asi 15 metrů západně od silnice Nové Hrady – Horní Stropnice, 40 metrů severně od autobusové zastávky Tereziino údolí. Poblíž studánky začíná naučná stezka pátera Bonfilia a půl kilometru odsud leží turisty hojně navštěvované Terčino údolí.

Studánka i pramen potřebují novou střechu a také trubka, která vede vodu od pramene do studánky, volá po výměně. Ušlí pocestní by určitě ocenili také lavičku.

Pardubický kraj: U Silnice, 796 hlasů

Prakticky neupravená studánka U Silnice v katastru Řikovic u Litomyšle na Svitavsku se nachází v listnatém lese poblíž rybníka Višňáry. Potřebuje vyčistit a upravit odtok, vybudovat přístupovou cestu a zkulturnit okolí. To vše se musí odehrát bez většího poškození místních stromů a keřů. Kousek odsud u rybníka Višňáry stojí také malá, ale kouzelná osada čítající osm adres. Mezi nimi je třeba malý unikátní mlýn s původním strojním zařízením.

Moravskoslezský kraj: Studánka v městském lese, 789 hlasů

Studánka v městském lese na okraji Jablunkova na Frýdecko-Místecku pramení pod kořeny velkého stromu. Naučná stezka sem přivádí stovky až tisíce lidí, místních i turistů. Naopak stálý obyvatel je tu mlok skvrnitý. Ke studánce by bylo potřeba vybudovat přístupové schody, upravit odtok a zpevnit okolí. Betonová jímka by také byla hezčí obložená přírodním materiálem. V lokalitě by bylo dost prostoru i pro posezení, kde by si unavení kolemjdoucí mohli odpočinout.

Plzeňský kraj: Pod Zelenou horou, 725 hlasů

Studánka Pod Zelenou horou se nachází v oblíbené poutní oblasti na jihu Plzeňska v katastru obce Klášter u Nepomuka. Leží mezi řekou Úslavou a nezpevněnou cestou, která vede od hráze Klášterského rybníka. Studánka má poměrně vydatný pramen a je vydlážděná žulovými kameny. Potřebovala by vyčistit, upravit odtok a hlavně zastřešit, aby do ní nepadalo listí. Nedaleko pramene stojí hojně navštěvovaný zámek Zelená hora a kostel Nanebevzetí Panny Marie. Dlouho před tím, než místo získalo tento církevní charakter, obývali Zelenou horu Keltové. Dnes vede přes kopec naučná stezka, která o tom všem vypráví cestou z Nepomuku, kolem zámku, do obce Klášter a zpět do Nepomuku.

Ústecký kraj: Na Potocích, 268 hlasů

Studánka Na Potocích se nachází v katastru místní části Dolní Chřibská na Děčínsku. V lese v národním parku kousek za místním domovem důchodců vyvěrá ve svahu pod pískovcovými skalami. Aktuálně je v dezolátním stavu a potřebuje celkovou rekonstrukci, která bude zahrnovat novou podezdívku, úpravu odtoku vody a vybudování zastřešení. Samotné město Chřibská se skládá ze čtyř kdysi samostatných obcí a svou rozlohou zasahuje na území Chráněné krajinné oblasti Lužické hory, Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a Národního parku České Švýcarsko.

Olomoucký kraj: Svatá voda, 180 hlasů

Studánka Svatá voda se nachází v katastru obce Drahanovice u pěšiny v údolí potoka nedaleko přírodního parku. Místo je to prostinké, ale voda by tu podle pověstí měla být léčivá. Asi půl kilometru východně odsud vede zelená turistická značka z obce Kníničky k rozhledně na nedalekém kopci Velký Kosíř. Stejnojmenný místní přírodní park je chráněná lokalita. Velký Kosíř je nejvyšším vrcholem Hané. Protože je však Haná kraj rovinatý (vtipálkové o ní říkají, že nejvyšší strom je zde řepa), stačí Velkému Kosíři k prvenství výška pouhých 442 metrů nad mořem. Samotná studánka je položená 284 metrů nad mořem.

Vysočina: Pod Pastouškou, 154 hlasů

Studánka Pod Pastouškou vyvěrá u vesničky Cyrilov v katastru obce Horní Bory na Žďársku. Nachází se asi 100 metrů jižně od polní cesty, která vede z Cyrilova směrem na Jívoví. Na rozhraní lesa a louky ji lze poznat podle betonové skruže s odnímatelným zastřešením. Vydatný pramen, který napájí místní rybníky Na hádce a Mastník by potřeboval nahradit horní skruž a zastřešit. Z polní cesty by bylo užitečné vybudovat lepší označený přístup. V 80. letech sloužila studánka jako zdroj pitné vody dětem z dětských táborů poblíž.