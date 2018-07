Instruktor autodromu radí: „Nepodceňujte kontrolu vozidla před cestou na dovolenou, využijte kurz bezpečné jízdy FAMILY“

Vychutnat si každý okamžik volna a relaxace je jistě přirozenou touhou a přáním každého, kdo právě čerpá dovolenou na zotavenou a tráví volný čas některou z oblíbených činností. Platí to tedy i pro ty z nás, kteří se rozhodli vycestovat na dovolenou do zahraničí automobilem či na motocyklu. Aby se pro ně nestal pobyt za hranicemi zlým snem, měli by si nechat vůz před cestou odborně zkontrolovat v servisu.

„Máme začátek prázdnin a poměrně často vídáme na silnicích právě hlavně v zahraničí odstavené porouchané vozy s českými registračními značkami. Pro posádku je to velmi nepříjemné a nákladné. Abychom se podobným patáliím vyhnuli, je dobré zajet před plánovanou delší cestou do servisu. Tam auto prohlédnou a připraví tak, abyste bezpečně dojeli,“ radí vedoucí instruktor společnosti AUTODROM MOST Marek Kohoutek.

Vedle kontroly správného fungování pohonné jednotky, brzdového systému a doplnění provozních kapalin je podle Kohoutka třeba věnovat zvýšenou pozornost i stavu pneumatik.

„Je nutné mít pneumatiky v perfektním stavu s dostatečným vzorkem. I když u letní pneumatiky zákon povoluje vzorek hluboký 1,6 milimetru, my doporučujeme minimálně tři milimetry. Nešvarem je dojíždět zimní pneumatiky. Nedávno jsem s rodinou vyjel na kratší výlet do Rakouska a nestačil jsem se divit. Viděl jsem hned několik aut s českou registrační značkou, která měla obuty právě zimní pneumatiky. Přitom opotřebené pneumatiky, či pneumatiky se zimním vzorkem se při jízdě projeví mnohem horší přilnavostí k vozovce, což prodlužuje brzdnou dráhu. Dalším aspektem je vyšší spotřeba paliva, v horším případně pak i nutnost vynaložit peníze za servis pneumatik. Dovolená se pak zbytečně prodraží,“ vysvětlil instruktor.

Ještě důležitější než peníze jsou ale samozřejmě zdraví a životy pasažérů a vůbec všech účastníků silničního provozu. „O bezpečnost posádky jde především. Řádně připravené vozidlo snižuje možná rizika. Samozřejmě, i ten nejpoctivější řidič, který nic nepodcenil a dodržuje striktně pravidla, může být nezaviněně účastníkem dopravní nehody. Pro klidnější spánek proto doporučuji posádku i vozidlo připojistit na delší cestu a zjistit si také, jaké výhody či nevýhody nám z pojistky plynou v zahraničí,“ doplnil Kohoutek.

S rozdíly v silniční legislativě v cílových i tranzitních zemích, kam a kudy Češi nejčastěji míří na dovolenou vozem, seznamuje kurz bezpečné jízdy FAMILY mosteckého autodromu. „Ale i v případě, že si vyberete jiný kurz, není problém se zeptat. Náš tým zkušených instruktorů vám vždy rád poradí,“ nabádá Kohoutek.

Praktický výcvik v kurzu bezpečné jízdy je možné absolvovat vlastním vozem, zájemci si mohou automobil i zapůjčit. „Máme k dispozici vozy KIA, renomovaná značka je partnerem autodromu. Z hlediska bezpečnosti je třeba ocenit, že i v dnešní době mají tyto vozy řadu ovládacích prvků manuálních, pomocí koleček a podobně. Ovládání vozu je tak intuitivní, řidič ví, kam v případě jednoduchých úkonů sáhnout. Je schopný to udělat i poslepu, a věnovat se plně provozu kolem sebe. Například právě při cestě na dovolenou je to mnohem bezpečnější, než pokud by všechny údaje musel hledat na palubním počítači,“ vysvětlil Kohoutek.

Autodrom nabízí kurzy bezpečné jízdy pro řidiče celoročně. Jejich náplň se přizpůsobuje různým skupinám, například ženám, rodinným příslušníkům či pracovním kolektivům. Kurzy využívají plochy polygonu, které jsou největším a nejkomplexnějším zařízením svého druhu u nás. Svou dispozicí, instalovanými technologiemi a dalšími navazujícími aktivitami nabízejí na ploše 13 hektarů jedinečné podmínky pro výuku a výcvik řidičů ve všech oblastech problematiky řízení vozidel veškerých druhů a tonáží.