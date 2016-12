Zloději mají nové fígle na seniory

Policie nedávno informovala o dvou podvodech na seniorkách, kdy se jedna obviněná vydávala za pracovnici Ministerstva práce a sociálních věcí a druhá za zdravotní sestru. Obě při tom seniorky okradly. Před několika dny uspěl další podvodník, který oslovil důchodce na ulici a tvrdil mu, že ho posílá jeho vnuk a že mu od něj něco přivezl. Důchodce ho pozval do bytu, kde neznámý nejprve požádal o rozměnění bankovky a při tom zjistil, kde má muž peníze. Pak chtěl hrnec a sklenici, načež byt opustil s tím, že jde pro věci do auta. Hrnec a sklenici však nechal v bytě a tam se už nevrátil. Muž pojal vzápětí podezření a následně zjistil, že mu zmizela portmonka s hotovostí a platební kartou. Policie nyní případ vyšetřuje. Pachatel byl mladý muž ve věku kolem 20 let.