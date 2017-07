Statutární město Most zve na hudební akci Folkový Most, která se uskuteční v pátek 18. srpna od 17:30 do 22:00 hodin v areálu Benedikt v Mostě. Těšit se můžete na vystoupení písničkáře Jindry Kejaka, skupiny Neřež a Roberta Křesťana s Druhou Trávou.

Vstupné je zdarma.