Senioři bodovali v Dubí, přivezli zlato

Mezibořští senioři přivezli zlatou medaili z mezigeneračních her v Domově sociálních služeb v Dubí. Do soutěže se zapojily i děti z mezibořské základní školy.

Mezigeneračních her se účastní mezibořští senioři každoročně. „Zástupci našeho domova tvořili soutěžní družstvo s třemi děvčaty ze základní školy a společně zdolávali jednu disciplínu za druhou. Celé hry měly pohádkový motiv, tak se všichni přenesli do světa pohádek, což děti vítaly s radostí a senioři mohli zavzpomínat na oblíbené pohádky z dob dětství svých dětí,“ vylíčila průběh her Michaela Bendlová Karlíková z DSS Meziboří. Během her čekalo na všechny účastníky také překvapení v podobě kouzelníka, který do svého kouzlení zapojil nejen děti, ale i seniory, takže se všichni výborně bavili. Akce se zúčastnilo jedenáct soutěžních družstev. „Společným úsilím se podařilo našemu soutěžnímu družstvu vybojovat první místo, což vyvolalo velikou radost jak u seniorů, tak děvčat, která si svou chvilku slávy patřičně užila. Všechna soutěžní družstva byla odměněna krásnými cenami a hlavně nezapomenutelným zážitkem,“ doplnila Michaela Bendlová Karlíková.