Z kurzu bezpečné jízdy: Kam koukám, tam točím…

Přetáčivý smyk vzniká v případě, že kola zadní nápravy ztratí přilnavost dříve než pneumatiky přední. Vyvést z něj auto není tak jednoduché.

Mnoho řidičů má přetáčivý smyk spojený pouze s vozy s poháněnou zadní nápravou, případně s pohonem obou náprav. „Prvotní příčinou popsané situace u těchto vozidel bývá necitlivé nebo také přílišné přidání plynu v zatáčce,“ říká na úvod Jiří Parma, instruktor kurzů bezpečné jízdy při Autodromu Most. Obecně platí, že nejčastější příčinou vzniku přetáčivého smyku je odlehčení zadní nápravy, z důvodu špatných pneumatik na kolech zadní nápravy umocněno například ubráním plynu v zatáčce či přibrzděním. „Špatná pneumatika znamená, že na zadní nápravě je pneumatika nahuštěná na vyšší než předepsaný tlak nebo je uplatněná pneumatika výrazně starší než obutí na kolech přední nápravy. Nebo mají pneumatiky zadních kol menší hloubku vzorku dezénu, než je hloubka vzorku na přední nápravě. Taková pneumatika má menší styčnou plochu, a proto přední náprava takzvaně drží, a tedy chce zatočit, zatímco zadní náprava jde do smyku. Při zmíněném odlehčení zadní nápravy při ubrání plynu či při brzdění se tato skutečnost ještě zvýrazňuje,“ upřesňuje Jiří Parma.

Jak ale přetáčivý smyk zvládnout? „Zvládnutí tohoto smyku je poměrně obtížné, protože vyžaduje okamžitou reakci řidiče. Pokud řidič ve vozidle sedí v nesprávné poloze, a má tedy nevhodně nastavené opěradlo sedačky, není schopen včas rozpoznat, že nastává smyk zadních kol. Smyk tudíž začíná řešit až v situaci, kdy jej vidí. A to je pozdě,“ upřesňuje Parma. Neméně důležité je také správné držení volantu v poloze tři čtvrtě na tři a rovněž optimální vzdálenost řidiče od něj. V opačném případě jsou možnosti rychlé reakce na přetáčivý smyk výrazně ztížené, což znamená, že se řidiči nepodaří vozidlo z něj včas vyvést. „Správná reakce je bleskurychle natočit volant ve směru smyku, tedy proti uhýbající zádi, tzv. kontra. To musí být dáno včas, na správnou stranu, v dostatečné míře, a hlavně rychle. Včas znamená ihned, pokud cítím, že záď auta vybočuje. Správná strana znamená, že točím proti vybočující zádi, jinak řečeno, koukám se tam, kam jsem chtěl jet. Pokud mi pohled v původním směru jízdy směřuje vpravo, točím vpravo, pokud pohled směřuje vlevo, pak točím vlevo. Dostatečná míra znamená, že volant musím natočit tolik, kolik záď uhýbá od podélné osy jízdy, a rychle je prostě rychle,“ vysvětluje způsob zvládnutí přetáčivého smyku Jiří Parma. Řečeno s trochou nadsázky, „rozmazané ruce“ je třeba vidět, jak rychle pracují na volantu. „Je lepší dát více kontra a pak povolit, než dát málo a poté se snažit dotáčet,“ dodává Parma.

U vozidla se samočinnou převodovkou se velmi doporučuje dát nohu z plynu, u vozidel s manuální převodovkou je možné ještě vyšlápnutou spojku. „Zásadní chybou je snažit se přidat plyn. U vozidel s elektronickými systémy stability jízdy (ESP) je to zbytečné, systém stejně sníží výkon, případně brzdí a u vozidel bez ESP s největší pravděpodobností dojde ještě ke zvýraznění smyku. Přidáním plynu lze smyk s určitým druhem vozidel vyvolat, ale nelze jej tím řešit,“ poznamenává Parma. Podle Jiřího Parmy je rovněž chybou, když řidič v počínající fázi smyku sešlápne brzdový pedál. „V takovém případě se smyk zvládnout nepodaří.“ Zcela jiná je situace, kdy je vozidlo v pokročilejší fázi smyku, a tedy dochází k plynulému zvětšování úhlu vybočení zádě. „V této situaci doporučuji naopak brzdit co možná nejintenzivněji s cílem snížit co nejvíce rychlost vozidla. V této situaci se již patrně nárazu vozidla (vyjetí mimo vozovku) nevyhnete, tudíž je snaha, aby nárazová rychlost byla co možná nejnižší.“