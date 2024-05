Podpořte malé kuchtíky z Lomu a hlasujte pro ně v soutěži

Mateřská škola Lom se účastní kuchařské soutěže Zdravá pětka, do které zapojila dva týmy. Do soutěže se může svým hlasováním zapojit i veřejnost. Každý hlas pomůže a malé kuchtíky z Lomu pošlou hlasující do finálového kola v Praze. Postupují pouze 3 týmy!