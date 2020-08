Adam Lacko rozvášnil na mosteckém autodromu domácí fanoušky, poslechli si českou hymnu

Skvělým startem a následnými vydařenými manévry se domácí jezdec týmu Buggyra Racing Adam Lacko propracoval z pátého místa až do čela druhého sobotního závodu evropského šampionátu okruhových tahačů European Truck Racing Championship (ETRC). Pod tradičním názvem TOTAL Czech Truck Prix jej hostí tento víkend už poosmadvacáté mostecký autodrom.

Na Adama po celou dobu tvrdě doráželi Sascha Lenz a Norbert Kiss s vozy MAN, zkušený matador jim ale nedal šanci. Za nadšených ovací fanoušků si dojel pro vítězství. Kiss se po penalizaci nakonec musel spokojit se šestým místem, na bronzovou příčku se tak posunul šestinásobný mistr Evropy Jochen Hahn.

Adam si skvělým výkonem spravil chuť z úvodního klání, kdy po nepříliš vydařené kvalifikaci skončil těsně pod stupni vítězů na čtvrté příčce. „Hnala mě chuť a síla vyhrát na domácím okruhu. Soupeři mi nedopřáli ani chvilku klidu. Ale zvládl jsem to a jsem moc rád, že se to podařilo. Škoda, že v Mostě vždy velmi početná fanouškovská základna podpora musela být zredukována. Ale je fajn, že ochozy nezely prázdnotou, jako na jiných motoristických akcích,“ svěřil se sympatický jezdec v cíli.

První závod suverénně ovládl Maďar Kiss před Lenzem a Hahnem. Do druhého závodu jezdci z prvního až osmého místa v úvodním měření sil startují v obráceném pořadí. S přetěžkou úlohou se tak musela vypořádat Lackova kolegyně, v trucku debutující teprve šestnáctiletá dcera majitele týmu Buggyra Racing Martina Koloce Aliyyah. Jako osmé z prvního závodu jí připadla ve druhém pole position. Drtivému tlaku pětitunových monster „na svých zádech“ zpočátku odolávala, nakonec však po tlačenici skončila s prasklou zadní pneumatikou už v prvním kole mimo trať.

Součástí závodního víkendu je i tradiční vložená série Renault Clio Cup Central Europe, v níž titul obhajuje český jezdec Tomáš Pekař. Po dvou úvodních závodech letošní sezony v polské Poznani a na německém Lausitzringu s přehledem vévodí celkovému pořadí startovního pole, do Mostu si přivezl pohodlný náskok 30 bodů. Nicméně úvodní sobotní závod se mu nevydařil podle představ. Ze šestého místa na startu předvedl odvážnou stíhací jízdu, na lepší než čtvrtou příčku ale nestačila. Šanci na reparát má v neděli.

Dějiny autodromu pak přepisovala atraktivní série, která je v Mostě novinkou. Maxx Formula představila novodobé monoposty velkých cen F1, GP2, F3000, IndyCar, nebo Super League Formula, vyráběné od 90. let do roku 2010. Už v pátečních měřených trénincích bylo jasné, že padne traťový rekord v kategorii automobilů. Toho lze dosáhnout jen v oficiálním závodě, což se podařilo už v sobotu. Ve druhém nedělním závodě pak diváci mohou být svědky pokusů o překonání čerstvé mety. Dosáhl jí Rakušan Bernd Herndlhofer pilotující formuli Arrows A22, když nejrychlejší kolo zajel v čase 1:22,981 minuty. Pokořil tak o bezmála tři vteřiny 11 let staré maximum Němce Stefana Mückeho ve voze Mercedec C-Klasse DTM.

Pohledné souboje pak přinesly i série Seyffarth Audi Sport R8 LMS Cup, Tourenwagen Legenden a Tourenwagen Revival.