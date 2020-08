Dva filmové festivaly zpříjemní konec léta

Filmová kancelář Ústeckého kraje spolupracuje i letos na dvou kulturních událostech nadregionálního významu. Od 28. do 30. srpna to je 20. Filmový festival Litoměřice s podtitulem „Cesty a osudy” a na něj naváže od 1. do 6. září mezinárodní festival dokumentárních filmů ELBE DOCK, v rámci kterého budou již počtrnácté uděleny Ceny Pavla Kouteckého pro začínající dokumentaristy.

Slavnostní zahájení 20. Filmového festivalu Litoměřic se uskuteční v pátek 28. 8. od 18:00 v Kině Máj. Zahajovacím filmem bude nový snímek režiséra Bohdana Slámy Krajina ve stínu. Projekci zahajovacího filmu doprovodí i delegace, nenechte si ujít! Na programu festivalu budou dále velké snímky kinematografie jako Křik Jaromila Jireše, dánský film Otevřená srdce hlásící se k tvorbě ve stylu manifestu Dogma, dokument Země medu, Kuchař, zloděj, jeho žena a její milenec Petera Greenawaye, Cesta do nemožna Nora Držiaka, který se řadu let podílel na přípravách festivalové grafiky, vizuálu, znělek, a proto je skvělé, že letos přijíždí jako host s vlastním filmem. V letním kině bude první den, v pátek 28. 8., na programu projekce snímku Karel, já a ty, který přijedou uvést herečky Petra Nesvačilová a Anna Marie Krušinová, druhý večer, 29. 8., bude patřit digitálně restaurovanému snímku Kouř. Festival zakončí unikátní projekce mistrovského snímku z hollywoodské němé éry z roku 1927 s živě hraným soundtrackem hudebního uskupení FORMA. Projekčními místy festivalu budou: Kino Máj, divadélko Minimax, knihovna K. H. Máchy, Letní kino na Střeleckém ostrově.

Podrobný program, anotace k filmům i další informace jsou dostupné na www.fifeli.cz a https://www.facebook.com/filmfestlitomerice/ .

Filmový festival zaměřený na dokumentární debuty českých a evropských tvůrců zve diváky do kina v Ústí nad Labem a o víkendu 5. až 6. září v Drážďanech. Chystá se řada snímků v české i zahraniční soutěži, videoinstalace v maringotce na náměstí, komentované prohlídky městem, koncerty, venkovní kino i otevření netradičních a dosud nepřístupných prostor.

Festival zahájí španělská mysteriózní komedie Výhody cestování vlakem režiséra Aritze Morena. Dále je na programu debut německé režisérky Susanne Heinrich Melancholická dívka. Jak se může zvrtnout první rande, když vás zastaví policejní auto, ukazuje americká kriminální komedie Queen & Slim režisérky Meliny Matsoukas. Posledním filmem v kategorii je film Noctrune nizozemského režiséra Viktora van der Valka, který ve snímku balancuje na hranici fikce a reality.

Neméně výraznou kategorií je i přehlídka filmů nominovaných na Cenu Pavla Kouteckého, která se zaměřuje na nejoriginálnější české dokumentární filmy roku. Letos se cena bude uvádět už po čtrnácté. O nejlepší dokumentární debut soutěží Film Morava, krásná zem III režiséra Petra Šprincla, citlivý snímek o klavíristovi Sólo od nedávno zesnulého režiséra Artemia Benkiho, dokument česko-švédské režisérky Grety Stocklassy Kiruna – překrásný nový svět o stěhování celého města na severu Švédska, snímek Adély Komrzý Viva video, video viva o videoartu v době totalitního režimu a hraniční dokument FREM Viery Čakányové plný těkavé kamery a sněhu.

Sobotní program v drážďanském prostoru GEH8 zahájí český dokumentární film Občan Havel tragicky zesnulého režiséra Pavla Kouteckého. Skupinu mladých japonských turistů, kteří studují obor polských studií na Tokijské univerzitě pozoruje snímek Naše malé Polsko slovenského režiséra Matěje Bobrika. Slovenský film Hluché dny Pavola Pekarčíka ukazuje život neslyšících dětí z chudých romských osad, které s diváky sdílí své sny a touhy. Jaký je život v posledním ostrovním vězení v západním Středomoří se divák dozví z dokumentu švýcarského režiséra Aurelia Buchwaldera ISOLA. Večer vyvrcholí maratonem českého seriálu Česká soda.