Autodrom hledá traťové komisaře

Mostecký autodrom vyhlašuje nábor traťových komisařů na sezonní brigádu od března do konce října. Je to velká příležitost zejména pro motoristické fanoušky. Přihlásit se mohou muži a ženy ve věku od 18 do 63 let v dobrém fyzickém stavu.

Podle zástupce sportovního ředitele autodromu Pavla Kužníka se v předchozích letech osvědčili zejména aktivní senioři, směnaři a živnostníci s dostatkem volného času. „Kromě toho, že adeptům na traťové komisaře nabízíme přivýdělek, mohou se po celý rok zdarma účastnit veškerých akcí pořádaných na autodromu, a to včetně významných mezinárodních závodů,“ uvedl Pavel Kužník.

Podrobné informace o náplni práce traťového komisaře včetně jeho finančního ohodnocení zájemci získají na telefonním čísle 606 380 954 nebo dotazem na e-mailovou adresu: Kuznik@autodrom-most.cz.

Muži a ženy, které práce traťového komisaře zaujme a budou se jí chtít věnovat i nadále, čeká podle něj kariérní růst. Mohou postoupit na post traťového dispečera, případně i rozšířit řady zaměstnanců autodromu. „Čerpám z vlastní zkušenosti. Před nástupem ke společnosti jsem totiž strávil řadu let jako traťový komisař a později dispečer,“ potvrdil Pavel Kužník. Upozornil však zároveň, že traťový komisař musí být člověk s mimořádným smyslem pro zodpovědnost. Případná chyba může mít totiž fatální následky.

Role traťových komisařů je nezastupitelná. Bez jejich přítomnosti se v areálu mosteckého autodromu a sousedního polygonu neobejde žádný automobilový či motocyklový závod. Dohlížejí na průběh klání, upozorňují jezdce signalizací na různé nástrahy a nebezpečí, v případě potřeby na místě zasahují a likvidují také následky kolizí.