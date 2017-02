Mostem se šíří „alkoholová vyhláška“

Radnice rozšířila tak zvanou „alkoholovou vyhlášku“. Zvýšil se počet míst, kde je zakázána konzumace alkoholu na veřejném prostranství.

V Mostě je nyní vymezeno celkem šestnáct lokalit, kde je zakázaná konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. „Na základě podnětů jak od občanů, tak od městské policie by měl tento zákaz nově platit ve třech nových lokalitách. Tři stávající lokality by pak měly být rozšířeny,“ uvedl primátor Jan Paparega. Nově město rozšířilo zákaz konzumace alkoholu v šesti lokalitách. Které to jsou?

1) Stávající lokalita – rozlehlá oblast mezi Divadlem rozmanitostí a bloky č. 547, 600 a 611, by měla být rozšířena o park mezi bloky č. 525 a 529.

2) U stávající lokality, vymezené ulicemi Františka Halase, Zdeňka Fibicha, Čsl. mládeže a třída Budovatelů, se počítá s rozšířením o okolí bloků č. 300 a 301 u dopravního hřiště.

3) Lokalita zahrnující okolí základní školy v ulici Václava Talicha (4. ZŠ), střední školy pro marketing a ekonomiku podnikání a dětského domova by měla nově zahrnovat okolí bloku č. 518 včetně parku mezi tímto blokem a Rudolickou ulicí.

4) Nově by mělo být zakázáno konzumovat alkoholické nápoje v lokalitě vymezené třídou Budovatelů a ulicemi U Stadionu, Bělehradská a Moskevská, tedy v okolí sportovní haly, budovy SHD Komes a zejména v parku mezi těmito objekty.

5) Další nová oblast zahrnuje zejména park mezi bloky č. 401, 411, 571 a 573 nedaleko základní školy v ulici U Stadionu (3. ZŠ).

6) Poslední nová oblast se týká okolí oblastního muzea a oblastního archivu.

Zákaz konzumace alkoholu ve zmíněných lokalitách by měl podle primátora začít platit co nejdříve. Radní doporučili zastupitelům schválit vyhlášku již na únorovém zasedání. „Není problém rozšířit vyhlášku i o další místa. Zatím uplatňujeme variantu negativního vymezení, ale není vyloučeno, že by se nakonec nemohlo jít i cestou pozitivního vymezení. Tedy stanovit lokality, kde se alkohol na veřejných místech konzumovat dá. Šlo by to řešit i plošným zákazem, ale to není zatím na místě,“ doplnil ještě první muž města.