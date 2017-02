Autodrom už prodává vstupenky na závody veteránů

Mostecký autodrom začal prodávat vstupenky na jeden ze stěžejních závodů letošní sezony, kterým jsou souboje historických vozů The Most Historic Grand Prix. Závod se pojede o víkendu 12. – 14. května. Vstupenky si můžete objednat na webových stránkách autodromu v sekci FAN SHOP nebo osobně zakoupit v recepci správní budovy polygonu.

Pro prvních sto fanoušků, kteří si vstupenku zakoupí, získá autodrom bonus. „Dostanou nástěnný kalendář s fotografiemi s motivy motoristického sportu. Kalendář je zároveň pozvánkou na závody, které v letošním roce pořádáme. Závodní víkendy kalendář avizuje vždy v příslušném měsíci barevně zvýrazněným datem, názvem příslušného podniku a jím motivovaným snímkem,“ uvedla obchodní a marketingová ředitelka autodromu Jana Svobodová.

Bohatý program závodního víkendu doplní jízda pravidelnosti českých závodních vozů, kde se představí tovární speciály a především vozy individuálních konstrukcí. Součástí víkendu bude i sraz a výstava historických vozidel všech značek v prostorách polygonu a jejich defilé v podobě jednoho čestného kola po velkém závodním okruhu autodromu.

Hlavním závodem The Most Historic Grand Prix bude FIA Lurani Trophy pro vozy formule Junior z padesátých a šedesátých let. Jejich jezdci bojují o titul mistra Evropy. Dále se v samostatném závodě představí vozy Historic Grand Prix Cars Association. Jsou to vozy velkých cen z let 1930 – 1960 a z let 1961 – 1965. Britské vozy Grand Turismo pak diváky potěší v závodě Triumph Competition and British HTGT. Uvidí známé GT vozy značek MG, Morgan, Triumph, Lotus a další. V závodě o pohár ADAC HAIGO si to rozdají formulové i cestovní vozy bývalého Poháru míru a přátelství socialistických zemí, a to formule Easter, Mondial a cestovní vozy značek Škoda, VAZ Žiguli, Melkus nebo Trabant.

Tuto sobotu 25. února pokračují na velkém okruhu mosteckého autodromu oblíbené zimní jízdy pro veřejnost The Most Winter Challenge. Účastníci, kteří se na místě zaregistrují do Automotoklubu Most, získají po vyplnění a podepsání přihlášky bonus jednoho bloku jízd po dráze v trvání 25 minut zdarma.