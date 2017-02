Litvínovské silnice dostaly letos pořádně „zabrat“

Litvínov se připravuje na opravy místních komunikací. Podle místostarosty města Milana Šťovíčka dostaly během dvou ledových měsíců letošního roku pořádně zabrat. Počet výtluků, které je nutné opravit, se proti plánu výrazně zvýšil.

Odbor nakládání s majetkem v Litvínově už sčítá škody po letošní tuhé zimě. „Se zaměstnanci odboru jsme projeli město a kontrolujeme komunikace. Je jasné, že se bude opravovat mnohem více, než jsme původně plánovali,“ uvedl místostarosta Milan Šťovíček. Počet metrů čtverečních, do kterých se město pustí hned, jak to počasí dovolí, vzrostl na pět tisíc. „Práce začnou na jaře, ale opravovat se bude určitě ještě v létě,“ připustil místostarosta. Na opravy využije město metodu infra termo homogenizační renovace. „Oprava dodá vozovce nové užitné parametry a je velmi šetrná k životnímu prostředí. Město ji s úspěchem používá od roku 2012. Podle našeho mínění je to nejtrvalejší oprava výtluků ze všech známých technologií,“ doplnil Milan Šťovíček. Při opravě bude použit zahřátý asfaltový recyklát, asfaltové kry nebo balená směs. Tento materiál se aplikuje na infra zářiči nahřátý silniční svršek a poté je provedena závěrečná penetrace. Jedná se o plochy malého rozsahu s převažující výměrou jednotlivých ploch od 1 m2 do 20 m2. Za větší poškození vozovek mohou tuhé mrazy, více soli a také těžká technika, která musela v době sněhové kalamity vyjet na litvínovské silnice.