Blíží se prezidentské volby: Víte, jak na ně?

Teprve druhá přímá volba prezidenta republiky v historii České republiky se uskuteční v pátek 12. a v sobotu 13. ledna 2018, případné druhé kolo pak o dva týdny později, 26. a 27. ledna. Volební místnosti budou otevřeny vždy v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin. Právo volit mají státní občané České republiky, kteří nebyli omezeni na svéprávnosti k výkonu volebního práva a alespoň druhý den volby, tedy 13. ledna 2018 dosáhli věku nejméně 18 let. Druhého kola volby se pak mohou zúčastnit i ti, kteří věku 18 let dosáhli až 27. ledna, tedy druhý den druhého kola volby.

Sídla volebních místností jsou v převážné většině totožná jako při posledních volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu letošního roku. U volebního okrsku č. 38 však došlo ke změně. Tato volební místnost v Čepirozích byla přesunuta z fotbalového areálu do Klubu Bokavara v ulici U Hřiště.

A jak probíhá samotné hlasování? Po příchodu do volební místnosti volič předloží příslušnému členu okrskové volební komise svůj průkaz totožnosti, tedy platný občanský průkaz nebo platný cestovní, diplomatický či služební pas České republiky, případně cestovní průkaz. Ti voliči, kteří si požádali o voličský průkaz, jej musí předložit současně s průkazem totožnosti, a to i v případě, že se nakonec rozhodnou volit ve „svém“ okrsku, tedy v okrsku, kde jsou trvale hlášeni. Člen volební komise jim pak předá úřední obálku a v případě, že o to požádá, i sadu volebních lístků. Poté se voliči odeberou za zástěnu, kde vloží do úřední obálky jeden volební lístek s vybraným kandidátem, který nijak neupravují. Úřední obálku pak vhodí do volební schránky.

Jestliže prezident nebude zvolen v prvním kole volby, uskuteční se o dva týdny později druhé kolo volby. Stejně jako v případě senátních voleb neobdrží voliči hlasovací lístky poštou, ale vyzvednou si je před hlasováním přímo ve volební místnosti.

Hlasování mimo volební místnost

Může se stát, že se volič nemůže k volbám ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů osobně dostavit. V takovém případě má možnost požádat buď magistrát (před volbami), nebo přímo okrskovou volební komisi (ve dnech voleb), aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Musí se však nacházet v hranicích okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

„Volič, který bude chtít v odůvodněných případech hlasovat mimo volební místnost, může již nyní nahlásit svůj požadavek buď telefonicky na číslo 476 448 336, nebo osobně (popřípadě prostřednictvím jiné osoby) v Informačním centru pro volby v budově magistrátu, číslo dveří 116. Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti bude od 8. ledna přístupný na webových stránkách města www.mesto-most.cz ,“ uvedla Romana Švarcová z oddělení kancelář primátora a tajemníka mosteckého magistrátu.

Volit je možné i během pobytu v nemocnici nebo v obdobném zařízení. V případě dlouhodobého pobytu bude volič na žádost zapsán do zvláštního seznamu voličů (údaje voličů předá správa zdravotnického zařízení nejpozději do 8. ledna do 14 hodin obecnímu úřadu), krátkodobě hospitalizovaným se doporučuje použití voličského průkazu. Dojde-li k hospitalizaci voliče v nemocnici mimo jeho volební okrsek po 16. hodině dne 10. ledna (ve středu), v případě druhého kola volby 24. ledna, a volič nemá voličský průkaz, hlasování mu bohužel nebude umožněno.

Občanský průkaz

Volič může v den voleb zjistit, že platnost jeho občanského průkazu vypršela, má jej poškozený či zničený, případně jej ztratí nebo mu jej někdo odcizí a že nemá ani platný cestovní doklad České republiky. V takovém případě může požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelné zóny s dobou platnosti na jeden měsíc ode dne vydání. Takovou žádost bude možné ve dnech voleb podat v budově magistrátu v Radniční ulici. V pátek 12. ledna se sem voliči mohou dostavit v době od 14 do 21:30 hodin, v sobotu 13. ledna pak od 8 do 13 hodin. V případě konání druhého kola volby prezidenta republiky je možné o tento občanský průkaz požádat rovněž v pátek 26. ledna (od 14 do 21:30 hodin) a v sobotu 27. ledna (od 8 do 13 hodin).

K podání žádosti o vydání občanského průkazu je třeba přiložit dvě aktuální fotografie. Pokud došlo k ztrátě nebo odcizení občanského průkazu, je nutné předložit i rodný list, v případě uplynutí jeho platnosti pak odevzdat tento původní občanský průkaz. Občanský průkaz bez strojově čitelné zóny není možné vystavit v případě, že občan již podal žádost o vydání nového občanského průkazu.

Kdo se stane prezidentem?

Podle aktuálně platného rozhodnutí Ministerstva vnitra se prezidentské volby zúčastní (v abecedním pořádku) Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Petr Hannig, Marek Hilšer, Michal Horáček, Jiří Hynek, Vratislav Kulhánek, Mirek Topolánek a Miloš Zeman. Výčet kandidátů se však ještě může změnit po případném rozhodnutí soudu, který by konstatoval, že někteří z těchto kandidátů se prokázali podpisy poslanců či senátorů, kteří se již předtím vyslovili pro někoho jiného.

Stejně jako v případě voleb do Evropského parlamentu tvoří volební obvod celé území České republiky. Prezidentem je zvolen ten z kandidátů, který obdrží více než 50 % z celkového počtu platných odevzdaných hlasů. Pokud se tak nestane, uskuteční se ve dnech 26. a 27. ledna druhé kolo volby, jehož se zúčastní ti z kandidátů, kteří obdrží nejvyšší a druhý nejvyšší počet hlasů.

Teoreticky, i když je to velmi nepravděpodobné, se může stát, že někteří z kandidátů obdrží shodný počet hlasů. Jestliže se to týká kandidátů s nejvyšším počtem hlasů, postoupí do druhého kola pouze všichni takovíto kandidáti. V případě, že se jedná o kandidáty s druhým nejvyšším počtem hlasů, postoupí do druhého kola kandidát s nejvyšším počtem hlasů a všichni kandidáti, kteří získali druhý nejvyšší počet hlasů.

Pokud by se jeden z postoupivších kandidátů před druhým koleb volby prezidenta vzdal kandidatury nebo se stal nevolitelným, postoupí do druhého kola kandidát s dalším nejvyšším počtem hlasů (nejpravděpodobněji tedy třetí kandidát v pořadí). Druhé kolo volby prezidenta se koná i tehdy, účastní-li se ho pouze jeden kandidát. Prezidentem republiky je pak ten kandidát, který obdržel ve druhém kole volby nejvyšší počet platných odevzdaných hlasů.

Platí, že i po zvolení nového prezidenta zůstává stávající prezident (pokud by nešlo o stejnou osobu) v úřadu až do uplynutí svého funkčního období na začátku března. Vítěz prezidentské volby se následně ujme prezidentského úřadu složením předepsaného ústavního slibu.