Chemička najíždí nový provoz, hluk a světelné efekty ještě potrvají

Unipetrol pokročil v opravě jednotky parciální oxidace (POX) a uvedl její první část do provozu. „První část jednotky parciální oxidace byla úspěšně uvedena do provozu, což nám umožnilo navýšit výkon litvínovské rafinérie. Očekáváme, že druhou část jednotky parciální oxidace uvedeme do provozu na začátku ledna,“ řekl Krzysztof Zdziarski, provozní ředitel skupiny Unipetrol. V první polovině ledna by měl být v plném rozsahu obnoven také provoz výrobny čpavku a do standardního výkonu navýšen provoz etylenové jednotky a rafinérie. Najíždění jednotlivých výrobních celků je doprovázeno bezpečnostním flérováním, které s sebou přináší hlukové a světelné efekty. „Všem obyvatelům okolních měst a obcí se za tyto nepříjemnosti omlouváme,“ dodal ředitel.