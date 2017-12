Vánoční fotosoutěž

Statutární město Most vyhlašuje FOTOSOUTĚŽ na téma Vánoční a zimní atmosféra v Mostě. Fotíte rádi? Tak se zúčastněte soutěže a město Most možná právě s Vámi uzavře licenční smlouvu. Soutěž je určena amatérským i profesionálním fotografům.

Do soutěže je možné zaslat maximálně 5 fotografií, a to pouze digitálních fotografií ve formátu JPG, rozlišení minimálně 5 MPx, 300dpi. Soutěž bude ukončena 28. února 2018.

Soutěžící mohou své fotografie posílat mailem na adresu listy@mesto-most.cz s uvedením svého jména, adresy a telefonního čísla.

Zasláním fotografie do soutěže účastník potvrzuje, že je autorem dané fotografie a současně dává souhlas organizátorovi soutěže se zpracováním jeho osobních údajů a s uveřejněním fotografie (a to i opakovaně) v Mosteckých listech, na facebooku I:mostecko a Statutární město Most a webových stránkách města www.imostecko.cz a www.mesto-most.cz .

S autory nejlepších fotografií město uzavře licenční smlouvu.