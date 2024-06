Radniční park vedle budovy magistrátu je oblíbeným místem pro konání celé řady akcí. Jednou z nich je i Open air burza minerálů, která se zde uskuteční v sobotu 29. června od 9 do 14 hodin. Díky tomu, že na místě budou postaveny stany, proběhne akce za každého počasí. Vstupné je 50 Kč, děti do 12 let mohou přijít zdarma.