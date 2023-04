Celoplošná odstávka vody na Mostecku se letos v létě neplánuje

Společnosti Severočeská teplárenská a United Energy už se chystají na letní opravy a rekonstrukce svých zařízení. Důležitou zprávou pro obyvatele Mostu i Litvínova je, že celoplošná odstávka v dodávkách teplé vody v roce 2023 opět nebude.

V Litvínově byla v minulém roce ukončena kompletní obnova hlavního napáječe, který přivádí horkou vodu do města, a tak po třech letech prací litvínovské konečně žádná velká odstávka nečeká. V Mostě pak budou probíhat znovu jen lokální opravy rozvodů a výměníkových stanic.

„Každoročně plánujeme do obnovy tepelných zařízení vložit nemalé finanční prostředky a realizaci akcí se snažíme plánovat tak, aby měly co nejmenší dopad na naše odběratele. Přesto se však nevyhneme několikadenním lokálním odstávkám,“ vysvětluje vedoucí provozu Tomáš Vraj.

V Mostě se dotknou především čtvrti Pod nemocnicí – lokalita VS 2 (ul. F. Halase a V. Nezvala), VS 3 (ul. F. Halase a Z. Fibicha), VS 31 (12. ZŠ) a VS 18 (tř. Budovatelů bl. 265). V této oblasti bude lokální odstávka dlouhodobějšího charakteru, neboť zde bude probíhat generální oprava významné části primární tepelné sítě. Obyvatelé těchto lokalit budou muset vydržet bez teplé vody celkem 17 dní na konci srpna.

Rekonstrukce technologií výměníkových stanic se dotkne lokalit VS 704 (ul. Růžová), VS 705 (ul. Šeříková a Lipová), VS 808 (ul. Česká a Albrechtická), VS 807 (ul. Karla Marxe), VS 34 a VS 35 (ul. SNP a Lesní). Půjde o maximálně desetidenní odstávky plánované od počátku července až do poloviny srpna. Jedna krátkodobá odstávka bude zákazníky čekat ještě v polovině srpna v lokalitě Výsluní (ul. Albrechtická).

Finální termíny lokálních odstávek a rozsah odběrných míst zveřejní teplárenské společnosti nejpozději do konce května, a to prostřednictvím webových stránek www.setep.cz, www.ue.cz a za pomoci obou radnic. Správci jednotlivých domů, kterých se odstávky dotknou, dostanou také informační letáky k vylepení do vchodů a objektů. „Běžnou údržbu v obou městech v těchto dnech neustále zpřesňujeme, takže je možné, že ještě nastanou nějaké další kratší lokální odstávky. Rovněž může ještě dojít k drobným změnám v délce již naplánovaných odstávek. O všech novinkách a změnách však budeme včas informovat,“ doplnil Tomáš Vraj.