V Litvínovské knihovně se můžete připojit do sběrné a osvětové kampaně „Recykluj mobil“, která proběhne od 2. do 5. června. Z každého odevzdaného mobilu poputuje 10 Kč do Jedličkova ústavu a vybraných škol. Nepoužívané mobily ukládejte do označené krabice u výpůjčního pultu.