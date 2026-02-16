ČEPS rozhodl, že nepotřebuje Elektrárnu Počerady Hodnotil ale jen potřebu příštího roku, pro další léta je záruka energie pro Česko ve hvězdách

Už v listopadu loňského roku oznámila skupina Sev.en Česká energie, že na konci letošního roku nejpozději v březnu 2027 skončí s výrobou energie ve svých hnědouhelných zdrojích. Po mnoha týdenním zkoumání potřeb energie v české síti rozhodl ČEPS, že se může zavřít Elektrárna Počerady na Mostecku, elektrárna v Teplárně Kladno, ale ta ve Chvaleticích že je dále potřeba. ČEPS přitom hodnotil pouze rok 2027. Na další roky zřetel nebral. Přitom už v příštím roce má začít významná oprava sítě, která do Česka přivádí energii ze sousedního Německa.
Regulace napětí a jalového výkonu v severní části ČR, řízení elektrických toků a obnova soustavy po blackoutu. Kvůli těmto třem systémovým oblastem je podle analýzy společnosti ČEPS nezbytné nadále dočasně provozovat dva ze čtyř výrobních bloků elektrárny Chvaletice na Pardubicku. Elektrárna Počerady a uhelná část teplárny Kladno naopak mohou ukončit výrobu, aniž by to ohrozilo bezpečný a spolehlivý provoz elektrizační soustavy. Uvedla to už v lednu ČEPS ve své analýze. „K analýze ČEPS se zatím nebudeme vyjadřovat. Nebyli jsme účastníci její přípravy a tudíž se s ní musíme nejprve podrobně seznámit,“ konstatovala mluvčí skupiny SEV.en Česká energie Eva Maříková.
Dopady odstavení elektráren na bezpečný provoz české elektrizační sítě ČEPS hodnotila pro rok 2027, a to ve třech oblastech. Konkrétně se jednalo o analýzy zdrojové přiměřenosti, dostupnosti služeb výkonové rovnováhy a systémové přiměřenosti. Z prvních dvou vyplynulo, že i po odstavení zdrojů Sev.en bude mít Česko dostatek elektřiny i kapacit pro stabilizaci frekvence a zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou. Jak to bude po roce 2027 ČEPS nezkoumal. Předmětem hodnocení ČEPS nebyly ekonomické ani cenové dopady ukončení provozu výrobny elektřiny. Zpráva se nezabývala dopady na ceny silové elektřiny, náklady služeb výkonové rovnováhy ani širšími ekonomickými důsledky odstavení daného zdroje. Nehodnotila rovněž ekonomickou rentabilitu ani ekonomickou výhodnost jeho dalšího provozu. Nyní je na ERÚ a následně na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, aby posoudily dopad uzavření uhelných zdrojů na cenu energie a také na energetickou bezpečnost státu.
Uzavření uhelných elektráren bude mít dopad také na těžbu v lomu Vršany na Mostecku. „Naše uhelné elektrárny nejsou jediným odběratelem uhlí z lomu Vršany, máme i další zákazníky,“ uvedla Eva Maříková. Navíc mostecké uhlí spaluje také Elektrárna Chvaletice, se kterou ČEPS dále počítá. I tak je ale předpoklad, že uhlí se na Mostecku bude těžit méně.